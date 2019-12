Wo kann ich noch rentabel investieren?

Von Leo Ferraro (publiziert am Thu, 12 Dec 2019 03:50:03 +0000)

Anleger müssen sich entscheiden, ob sie primär an einem Kurswachstum oder an regelmässigen Erträgen interessiert sind.

Sie schreiben, es sei besser, Geld zu investieren anstatt Bargeld zu halten. Im Prinzip einverstanden. Aber wo soll man denn konkret investieren? In überbewertete Aktien, die bei einem zu erwartenden Wirtschaftsrückgang massiv an Wert verlieren? In Obligationen, die keinen Zins bringen? In Obligationenfonds, die bei einer Zinswende im Wert zusammenfallen? In überbewertete Immobilien, die bei einer Zinswende auch an Wert verlieren? Oder in Gold, dessen Entwicklung unberechenbar ist? Oder in Rohstoffe, deren Entwicklung genau so unberechenbar ist? In Altersvorsorge kann ich nicht, weil ich seit Kurzem pensioniert bin. Weitere Ideen habe ich leider keine. L.S.