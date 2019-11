Flughafen im Würgegriff der Politik

Der Flughafen Zürich ist gleich in mehrfacher Hinsicht einem raueren Klima ausgesetzt. Einerseits hat sich das Passagierwachstum am Flughafen Zürich verlangsamt. Die Passagierzahlen legen derzeit deutlich schwächer zu als in der Vergangenheit.

Die öffentliche Debatte über den Klimawandel und die Folgen des Flugverkehrs fürs Klima sind zweifellos nicht hilfreich, auch wenn sie die effektive Passagierzahl letztlich wohl nur am Rande beeinflussen.

Mehr spürbar für den Flughafen ist die Konjunkturabschwächung, die sich auch auf die Geschäfte des Unternehmens auswirken dürfte. Im Oktober ist das Passagieraufkommen im Vergleich zum Vorjahr sogar zurückgegangen, aufgrund von weniger Flügen von Lokalpassagieren.

Immerhin hat die Zahl der Umsteigepassagiere weiter zugenommen. In den ersten zehn Monaten dieses Jahres nahm die Zahl der Passagiere gesamthaft nur noch um 1,3 Prozent auf 26,9 Millionen zu, was die Wachstumsverlangsamung verdeutlicht. Auch die Zahl der Flugbewegungen seit Jahresbeginn liegt leicht unter Vorjahr.

Schwierig präsentiert sich für den Flughafen Zürich anderseits das regulatorische Umfeld. Der Flughafen Zürich muss im kommenden Jahr mit Ertragseinbussen rechnen. Wegen zu hoher Renditen im regulierten Fluggeschäft hat das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) per 1. April 2020 eine Reduktion der Flugbetriebsgebühren um 15 Prozent verfügt.

Damit ist die Flughafenbetreiberin nicht einverstanden und reicht eine Beschwerde ein. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) kam zum Schluss, dass der Flughafen das Kostendeckungsprinzip bei der aktuellen Gebührenordnung verletze. Konkret habe der Flughafen Zürich in der laufenden Gebührenperiode bis und mit dem Jahr 2018 eine zu hohe Rendite aus dem regulierten Geschäftsbereich erzielt.