Die Wirtschaft ist süchtig nach billigem Geld

Ich habe Zweifel, dass ein Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik in der Zukunft so einfach funktionieren wird. Sowohl die Nationalbank als auch die Europäische Zentralbank haben die Möglichkeit, eines sanften Ausstiegs verpasst, als die Konjunktur in Europa noch gut lief.

Inzwischen taucht die Konjunktur in mehreren EU-Ländern ab, insbesondere auch in Deutschland, womit ein Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik weit in die Ferne gerückt ist und die Zinsen im Gegenteil nochmals gesenkt werden.

Die Politik des billigen Geldes mit extrem tiefen Zinsen ist eigentlich ein Mittel, um in Krisenzeiten die Wirtschaft zu stabilisieren und wieder auf Touren zu bringen. Doch inzwischen wurde sie zum Dauerzustand. Die Wirtschaft und nicht zuletzt die Finanzmärkte sind längst abhängig vom billigen Geld. Wie bei einem starken Medikament, das man längere Zeit immer nimmt, entsteht eine Abhängigkeit, gleichzeitig nimmt aber die Wirkung ab, weil man sich daran gewöhnt hat. Je mehr die Wirtschaft vom billigen Geld abhängig ist, desto schwieriger wird der spätere Ausstieg.

Wenn die Nationalbank später die riesigen Mengen an Fremdwährungen, die sie im Kampf gegen den starken Franken angehäuft hat, wieder wie von Ihnen vorgeschlagen in Franken umtauschen würde, hätte das eine starke Wirkung auf die Finanzmärkte.

Wenn die Nationalbank später einmal die Zinsen erhöht, hat das Konsequenzen für die Konjunktur. Eine rasche Straffung der Geldpolitik wäre für die Konjunktur fatal. Doch sind wir von einem Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik weit entfernt, da die Niedrigzinspolitik derzeit wegen dem Konjunkturabschwung in Europa sogar noch verstärkt wird.

Aus meiner Sicht beinhaltet die jahrelange Politik des spotbilligen Geldes, wie sie alle grossen Notenbanken der Welt betreiben, enorme Risiken für die Stabilität unseres Finanzsystems. Das zu billige Geld schafft völlig falsche Anreize: Schulden machen wird belohnt.

Zwar ist die Teuerung nach wie vor gering und die Inflationsziele der Notenbanken dürften angesichts der wieder schlechteren Konjunkturperspektiven kaum so rasch erreicht werden. Gleichzeitig beobachten wir aber seit längerem eine Inflation bei den Vermögenswerten.