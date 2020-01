Farben, die sich gut verstehen

Von Marianne Kohler (publiziert am Tue, 14 Jan 2020 04:00:10 +0000)

Gebrochene Rottöne und leuchtendes Blau

Es gibt keine hässlichen Farben, genausowenig wie es hässliche Blumen gibt. Es kommt immer auf die Kombination an und die Art und Weise, wie man sie einsetzt. Sonnenblumen mit Schleierkraut in einer knallgrünen Vase nehmen wahrscheinlich allen drei Elementen den Reiz. Genausowenig wird ein unvorteilhaftes Sofa mit einem billigen Stoff bezogen hübscher, bloss weil der Stoff Farbe hat und nicht beige ist. Aber bei der Einrichtung mit Farben zu spielen, lohnt sich immer und ist viel einfacher als man denkt. Farben ziehen automatisch andere Farben an. Und oft wird alles automatisch schön. (Bild über: Sight Unseen, Foto: Eve Wilson, Styling: Annie Portelli)