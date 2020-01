Eine Portion Energie, bitte!

2 — Crêpes mit Orangen Auch Süsses kann Energie geben, vor allem wenn es mit viel Früchten serviert wird. (Bild über: The Bonjon Gourmet) Drucken Zutaten: Zubereitung: 250 g Mehl 4 Eier 5 dl Milch 1 EL Zucker 1 Prise Salz 2 Päckli Vanillezucker 50 g geschmolzene Butter Die Eier verrühren, Mehl, Milch, 1 Päckli Vanillezucker und Salz beifügen und gut vermischen. Die zerlassene Butter beifügen und die Masse zu einem Teig verrühren. Den Teig 1 Stunde ruhen lassen. Danach dünne Crêpes in einer flachen, grossen Bratpfanne oder auf einem Crêpeeisen backen. Zutaten Orangen: Fertigstellung: Orangen Kumquats Honig Pfefferminzblättchen Filettieren Sie die Orangen oder schneiden Sie sie in Ringe. Waschen Sie die Kumquats mit heissem Wasser und schneiden Sie sie in Scheibchen. Kochen Sie die Kumqatscheiben mit etwas Honig etwa 5 Minuten. Servieren Sie die Cremes mit den Orangen daneben und geben Sie die Honig-Kumquats darüber. geben Sie dabei auch noch etwas warmen Honig über die Crêpes. Mit Pfefferminzblättchen garnieren und nach Lust mit etwas Creme Fraiche servieren.

3 — Grüne Minestrone Viel gutes grünes Gemüse macht diese Suppe zur Energiebombe und mit Pasta und Bohnen wird sie zum substantiellen Wintergericht. (Bild über: Ciao Florentina) Drucken Zutaten: Zubereitung: Olivenöl 2 Lauchstängel, in Ringe geschnitten 1 mittelgrosser Broccoli, in kleine Rösli geschnitten 1 grosse Kartoffel, in Würfel geschnitten 2 Selleriestangen, in Würfel geschnitten 2 Rüebli, in Würfel geschnitten 500 g Spinat 1 Knoblauchzehe, zerquetscht 1 Peperoncino, halbiert 1 Bund Petersilie mit Stängel, grob gehackt 1 EL Thymianblättchen 1 Dose weisse Bohnen (400 g) 200 g kleine Pasta wie Ditalini 7 dl Gemüsebouillon Eine gute Handvoll Kräuter wie Basilikum und Petersilie Die Pasta al dente kochen und mit etwas Olivenöl gemischt zur Seite stellen. Geben Sie Olivenöl in einen Topf, und erhitzen Sie es zusammen mit den Knoblauchzehen und dem halbierten Peperoncino. Wenn diese duften, herausnehmen. Den Lauch beigeben und dünsten, dann den Sellerie, die Rüebli, die Kartoffeln, den Thymian und die Petersilie beigeben und alles nochmals dünsten, die Broccoliröschen beigeben. Die Bouillon darüber geben. Alles so lange kochen, bis das Gemüse gar aber noch knackig ist. Die abgetropften Bohnen etwa 5 Minuten vor Schluss beigeben. 2 Minuten vor Schluss die Pasta dazugeben und den Spinat untermischen. Alles kurz kochen bis der Spinat zusammenfällt und die Pasta heiss ist. Die Suppe mit gehackten Kräutern und nach Geschmack mit geriebenem Parmesan servieren. Mit schwarzem Pfeffer aus der Mühle würzen.

4 — Fisch mit Mangosalsa Nach den üppigen Festessen haben wir Lust auf Leichtes und Frisches. Da passt gebratener Fisch mit reichlich Mangosalsa serviert. (Bild über: Julias Album) Drucken Zutaten Fisch: Zubereitung Fisch: Pro Person 1 grosses weisses Fischfilets wie Dorsch Salz und Pfeffer 1 Knoblauchzehe, fein gehackt 1/2 Peperoncino, fein gehackt die abgeriebene Schale von 1 Limone Reiben Sie die Fischfilets mit Salz, Pfeffer, Knoblauch, Peperoncino und der abgeriebenen Limonenschale ein. Im Olivenöl beidseitig anbraten. Zutaten Salsa: Zubereitung Salsa und Fertigstellung: 2 Mangos 1 Avocado 1/2 Gurke 1 grosse Tomate 1 Peperoni der Saft von 2 Limonen 1 EL Palmzucker 1 Bund Korianderblätter, gehackt Salz Schneiden Sie die Mangos, die Gurke, die Tomate und die Peperoni in kleine Würfel. Mischen Sie den Limonensaft mit dem Palmzucker und dem Koriander. Schmecken Sie mit Salz ab und vermischen alles. Serverien Sie den Fisch mit viel Salsa.

5 — Pasta al Limone Diese einfache Pasta schmeckt nach Süden. Suchen Sie dafür unbehandelte Zitronen und am besten solche aus Sizilien oder Amalfi. (Bild über: How Sweet Eats) Drucken Zutaten für 2 Personen: Zubereitung: 300 g Spaghettini 1 Zitrone 1 Glas trockener Weisswein 2 dl Rahm 3 EL Butter 100 g Parmesan, gerieben 2 EL Olivenöl 1 Handvoll Basilikum Spaghettini gemäss Packungsanweisung al dente kochen. Die Zitronenschale abreiben, den Saft auspressen und diesen auf die Seite stellen. Die Zitronenschale mit dem Wein aufkochen, ca. 10 Minuten köcheln lassen bis sich eine Art Sirup entwickelt hat. Den «Zitronen-Wein-Sirup» vom Feuer nehmen und in einen Viertel des Rahms giessen. Den restlichen Rahm in die Pfanne geben, aufkochen und die Zitronen-Rahmmischung dazugeben, leicht köcheln, Butter beigeben, salzen und pfeffern. Die Pasta mit der Sauce vermischen, ein wenig Pastakochwasser und den Zitronensaft beigeben, den Käse untermischen und den zerrissenen oder geschnittenen Basilikum darübergeben. Olivenöl darüberträufeln.

Zitronen

Dafür sind sie gut: Sie senken das Krebsrisiko und sind gut gegen Atemwegserkrankungen.

Wie viele Zitronen brauche ich? Der Saft von einer Zitrone 3-4 Mal pro Woche oder gar täglich wäre ideal.

Noch mehr Kochinspirationen mit Zitronen: Schneiden Sie sie in Stücke und rösten Sie sie zum Beispiel mit Kartoffeln und Thymian im Backofen. Auch mit Pouletbrust schmecken sie fantastisch. Dafür Pouletbrust mit Olivenöl in einer Bratpfanne kurz anbraten, nach Geschmack würzen. Eine Zitrone darüber reiben, den Saft von einer Zitrone darüber geben, einige ungeschälte Knoblauchzehen leicht zerquetschen und dazugeben und 1 Zitrone in Stücke schneiden und in die Pfanne legen. Die Pfanne in den auf 180 Grad vorgewärmten Backofen schieben und ca. 10-15 Minuten braten, bis die Pouletbrust durch ist. Sehr gesund ist es, jeden Morgen vor dem Frühstück den Saft einer Zitrone mit Ingwer, Honig und heissem Wasser zu trinken. (Bild über: Cignetkitchen)

6 — Chicorée aus dem Ofen Chicorée ist voller Vitamin C und schmeckt nicht nur als Salat sondern auch warm als Gemüse. Servieren Sie ihn zum Beispiel über Kartoffelstock oder zu einer Rösti. (Bild über: Tesco) Drucken Zutaten: Zubereitung: 4-6 Chicorée Saft und abgeriebene Schale von 2 Mandarinen oder Clementinen 2 EL Honig 2 EL Balsamico Thymian Salz und Pfeffer 50 g Butter einige Knoblauchzehen Halbieren Sie den Chicorée längs und verteilen Sie sie die Hälften in eine ausgemusterte Backform oder auf ein Blech. Schmelzen Sie die Butter und vermischen Sie sie mit dem Honig, dem Mandarinensaft, dem Balsamico, Salz und Pfeffer und der abgeriebenen Schale. Nun bepinseln Sie den Chicorée damit. Verteilen Sie den Thymian darüber und giessen am den Rest der Buttermischung über alles. Sie können nach Geschmack einige Knoblauchzehen zwischen die Chicoréehälften stecken. Im 200 Grad heissen Backofen ca. 40 Minuten bis der Chicorée gar ist.

7 — Spaghetti mit Radicchio und Baumnüssen Ein feines, einfaches und saisonales Pastagericht mit viel Nüssen und Geschmack. Es schmeckt auch gut mit Penne. (Bild über: Ceri Jones Chef) Drucken Zutaten: Zubereitung: 400 g Spaghetti oder Linguine Olivenöl 1 Knoblauchzehe, zerquetscht 1/2 Peperoncino, halbiert 150 g Radicchio 70 g Baumnusskerne, grob gehackt 4 EL Crema di Noci 2 dl Rahm 50 g Paecorini, gerieben 1 dl Gemüsebouillon Weisswein Salz und Pfeffer Pasta al dente kochen. Schneiden Sie den Raddichio in Streifen. Geben Sie Olivenöl, den Knoblauch und den Peperoncino in eine grosse Bratpfanne und erhitzen Sie das Öl. Wenn der Knoblauch und der Peperoncino duften, herausnehmen. Den Radicchio beigeben und dünsten. Mit Wein ablöschen und dann die Bouillon dazugiessen. Den Radicchio etwa 3 Minuten köcheln. Nun geben Sie die Spaghetti, den Rahm und die Crema di Noci bei und köcheln alles nochmals 2 Minuten bis es warm und gut vermischt ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit den Baumnusskernen und dem Käse servieren.

Baumnüsse

Dafür sind sie gut: Die Nüsse sind voller Omega-3-Fettsäuren und Antioxidantien und helfen so gegen Herzkrankheiten und Gedächtnisverlust.

Wieviele Baumnüsse brauche ich? Täglich eine Handvoll.

Versuchen Sie auch ein Baumnusspesto: Vermischen Sie in einer Küchenmaschine 1 Tasse Baumnusskerne (sie schmecken noch besser, wenn Sie sie einige Minuten rösten), 1 Bund Petersilie, 1/2 Tasse geriebenen Parmesan, 1 kleine Knoblauchzehe, eine Prise Meersalz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer und 1/2 Tasse Olivenöl. Kochen Sie Pasta wie Farfalle gemäss Packungsanleitung und mischen Sie die Pasta, mit ein wenig heisses Pastawasser und dem Walnusspesto.

