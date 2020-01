Ein Hoch auf mich!

Selbstfürsorge – wer braucht die schon so dringend? Jede und jeder. Und zwar am bestens täglich. Ist wie Zähneputzen.

Viele psychologische Störungen entwickeln sich mitunter auch aus zu wenig Selbstfürsorge – oder zumindest ist das Fehlen ebendieser ein auslösender oder aufrechterhaltender Faktor mancher Anliegen meiner Klienten. Zu wenig Selbstfürsorge macht krank. Früher oder später. Und nicht nur einen selbst, sondern auch die Beziehungen, in denen wir leben. Wir können langfristig nur für andere da sein, wenn wir uns zuerst selbst versorgen. Ist wie mit der Sauerstoffmaske im Flugzeug.

Kampf der inneren Stimmen

«Es ist doch schwach, wenn man nein sagen muss, weil es einem zu viel wird, wenn man eine bereits fix gemachte Verabredung absagt, weil man zu erschöpft ist, oder wenn man einfach mal nur seine Ruhe haben will! Wenn man wirklich will, dann geht das doch? Solange man noch stehen kann, können die Kräfte ja nicht wirklich erschöpft sein, oder? Und sowieso: irgendwie ist es doch egoistisch, sich so in den Mittelpunkt zu stellen. Stark sein! Nicht versagen! Nicht aufgeben! Das sind die Werte, die zählen. Alles andere ist für Schwächlinge!», sagt die autoritäre Aufopferungsstimme.

Die Zeit der Selbstfürsorge-Stimme ist gekommen! Und zwar mit dem Megaphon! Das wird allerdings die Aufopferungsstimme gar nicht gerne hören, denn sie verliert dadurch an Macht und Einfluss. Echte Selbstfürsorge lässt nicht mehr zu, dass uns die Aufopferungsstimme dominiert.

Selbstfürsorge gehört zum guten Elternsein dazu

Selbstfürsorge nützt nicht nur dem eigenen Wohlergehen und macht uns widerstandfähiger in unseren Beziehungen, es ist auch eine Haltung, die wir unseren Kindern weitergeben sollten. Kinder lernen vor allem durch Vorbilder. Sie beobachten. Sie ahmen nach. Und wenn sie sehen, dass ihre Eltern ihre Grenzen nicht wahren und sich bis zur Erschöpfung abrackern, werden sie es ihnen später gleichtun. Denn warum fällt es uns so schwer, selbstfürsorglich zu sein? Meist, weil wir es eben auch nicht vorgelebt bekamen. Und unsere Eltern auch nicht. Und deren Eltern ebenso wenig. Die Schuldfrage können wir also gleich sein lassen.

Darum fordere ich hier auch für unsere Kinder und die nachfolgenden Generationen, dass wir alle, nicht nur die Mütter, Selbstfürsorge ernst nehmen! Als Lebenshaltung. Weil echte Wertschätzung für unsere Kinder auch bedeutet, dass wir gut zu uns selbst sind! Damit unterbrechen wir das Generationen alte Muster von psychologischem Raubbau und setzen neue, gesündere, liebevollere und fürsorglichere Leitlinien!