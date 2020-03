Ein Hoch auf die Pubertät!

Pubertät die Schublade für unangepasstes Verhalten

Um Missverständnissen vorzubeugen: Ich will Ihnen hier nicht erzählen, dass ich im Lotto gewonnen habe und die Pubertät meiner Tochter nur handzahm vor sich hinplätschert. Das funktioniert schon deshalb nicht, weil sie schon immer sehr viel sturer war als ich und genau weiss, wo meine Schwachstellen sitzen. Es knallt oft genug zwischen uns. Völlig aus dem Nichts oder «weil ich immer so bin» oder sie einfach nicht das Zeug macht, was nun einmal ansteht und dringend erledigt werden muss. Dass wir uns fetzen, manchmal anschreien und sie mich für meinen Geschmack viel zu oft sehr, sehr scheisse findet, wie sie mir natürlich unmissverständlich mitteilt, ändert aber nichts daran, dass wir uns grundsätzlich gut finden. Und es dämpft auch nicht meine Neugierde darauf, wie sie als junge Frau ihren Weg gehen wird und was sie dabei alles so anstellt. Ich habe den Eindruck, dass wir viel zu automatisch und grundsätzlich ziemlich herablassend mit der Pubertät umgehen. Als Problem, als Schublade für merkwürdiges oder unangepasstes Verhalten. Als Selbstvergewisserung, wenn uns mal wieder eine Tür vor dem Gesicht zugeknallt wurde und als Fremdvergewisserung im Gespräch mit anderen «Betroffenen». Ja genau, das ist es. Wir Eltern wirken irgendwie viel zu gerne pubertätsbetroffen. Ja klar redet man in dem Alter Unsinn, kann sich entweder nur schwer oder absolut entscheiden, macht dumme Moden mit, will sich individuell abgrenzen und zugleich von anderen wertgeschätzt und geliebt werden – aber das geht ja schliesslich nicht nur den Eltern sondern auch den Jugendlichen so. Damit will ich sagen, dass die erwachsenen Wesenszüge womöglich unangenehm nass und manchmal peitschend in die Kindheit unseres Nachwuchses hereinregnen mögen und dass sich die Wetterlage von einer Sekunde auf die nächste ändern kann. Und manchmal kommt Sturm auf, ohne jede Vorhersagemöglichkeit. Aber ein Tag am Meer mit wüstem Wetter ist immer noch ein Tag am Meer. Was sollte daran nicht grossartig sein? Und bevor die leider oft sehr üblichen «Jahaaa, warte du erstmal ab, bis sie sich eine Glatze rasiert/ständig Sex hat/Drogen nimmt/auf Friedhöfen rumhängt/tätowierte Jungen mit nach Hause bringt/im Park übernachtet/die Schule schmeisst/magersüchtig wird/selbstmordgefährdet ist»: Mir ist klar, dass da noch ganz viel kommen kann. Es liegt aber weder in meiner Macht noch in meinem Interesse das alles zu antizipieren und meiner Tochter in vorauseilender Furcht vor Pubertätsexzessen das Leben zur Hölle zu machen.

Sorgen auf die Tribüne, Regeln auf die Bühne

Vieles von dem was sie in den nächsten Jahren tun und lassen wird, geht mich überhaupt nichts an – es sei denn, sie möchte es mit mir teilen. Trotzdem ist mir ihr Leben alles andere als egal. Aber ich besitze es nicht. Meine Wünsche, Befürchtungen, Ambitionen und Sorgen sie betreffend gehören auf die Tribüne. Meine Regeln nach wie vor auf die Bühne. Auch wenn mich das wieder einmal zum Arsch des Monats macht. Letztendlich ist es ihr Job, sich ihre Freiheit zu nehmen, und mein Job, ihr dazu zu verhelfen. Und wenn wir Glück haben, wird es dabei häufiger cool als ätzend. Ein Hoch auf die Pubertät!

