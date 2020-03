Doppelt schön

2 — Gemischtes Doppel

Bettwäsche mischen macht mehr Spass und das Bett persönlicher. Achten Sie aber darauf, dass Sie von allem zwei haben, denn dann wirkt jeder Mix, harmonisch und elegant. (Bild über: Cate St. Hill)

3 — Ein Rahmen für Freiheit

Wenn etwas gerahmt ist, wirkt es automatisch wertvoller und begehrenswerter. Genau das ist die Idee von zwei identischen Leuchten auf einem Sideboard oder einer Kommode. Dieser Einrichtungstrick macht sie aber nicht nur eleganter sondern gibt die Möglichkeit dazwischen so frei zu stylen wie man möchte und alles dabei gut aussieht. (Bild über: Rita Konig)

4 — Symmetrie macht elegant

Egal ob bei Accessoires oder Möbeln – Symmetrie hilft, dass eine Einrichtungsidee elegant aussieht. Das auch wenn es dabei nur um einfach und praktische Lösungen geht. (Bild über: Thous Well)

5 — So kommt Grösse in kleine Räume

Gerade in kleinen Räumen hilft es gross zu denken. Statt einem Sofa aus dem Möbelhaus und ein paar Stühlchen, wählen Sie einfach zwei Sofas. Wenn die noch eine starke Farbe zeigen, dann haben Sie aus dem unscheinbarsten Raum einen persönlichen, raffinierten kleinen Salon geschaffen. (Bild über: Bolaget)

6 — Harmonie zieht ein

In diesem Wohnzimmer hilft das Paar von zwei identischen Sofas, so ähnlich wie bei den Leuchten auf Beispiel 3, dem Raum einen Rahmen zu geben. Dieser erlaubt die Freiheit, dass rundherum Einzelstücke frei tanzen können und so für eine luftig, entspannte Anmutung sorgen, ohne dass es wild und unharmonisch wirkt. (Bild über: Nuevo Estilo)

7 — Besser als Paar

Möbelpaare vermitteln immer etwas Luxuriöses und Glorioses. (Bild über: Decorology)

8 — Akzente zweimal setzen

Mit Accessoires-Paaren können Sie immer doppelt punkten. Erstens haben Sie von etwas, das Sie lieben gleich zwei Stück und zweitens sehen Sie Paare immer wertvoller aus. (Bild über: La Dolce Vita Blog)

9 — Hingucker

Das gilt auch für Auffälliges. Wenn sie etwas mögen, dass heraussticht, dann wählen Sie es unbedingt als Paar. So wirkt es nicht einfach bloss aus einzelnes Kuriosum sondern zeigt sich selbstbewusst und stilvoll. (Bild über: Fox and June)

10 — Spielen erlaubt

Paarweises Styling klappt immer. Wenn Sie dieser Beitrag zu neuen Ideen inspiriert hat, dann lassen Sie Ihrer Einrichtungslust freien Lauf. Egal ob Sie nun Minimalismus oder Eklektik lieben, bringen Sie Paare zusammen und erreichen damit auf einfache Art eine eindrucksvolle Wirkung. (Bild über: Katie Consinders)

Credits:

Blogs und Magazine:Katie Consinders, Fox and June, La Dolce Vita Blog, Decorology, Nuevo Estilo, Thous Well, Cate St. Hill, Coco Kelley

Immobilienagenturen:Bolaget

Interordesign:Rita Konig

Der Beitrag Doppelt schön erschien zuerst auf Sweet Home.