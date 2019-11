Diese Farben geben den guten Ton an

Da Wohnen aber immer viel mit Lebensfreude zu tun hat, können wir uns trotzdem auf Wunderschönes freuen. So ist der Farbton Cassis wichtig geworden. Wie sinnlich er wirkt, zeigt dieses Beispiel von Farrow and Ball. Es handelt sich dabei um die Farbe Rangwali. Man denkt dabei an schwarze Johannisbeeren, die sich mit Joghurt mischen, aber auch an das indische Pink, das Diana Vreeland einmal wunderschön als Marineblau von Indien bezeichnete. Und wenn eine Farbe neutral ist, dann wohl Marine! (Bild: James Merell für Farrow and Ball)

Wie wunderbar sich die Trendfarbe Cassis kombinieren lässt, zeigt diese Beispiel mit Beige. Zudem hat die fruchtige Tiefe der Farbe gleichzeitig eine beruhigende wie auch eine belebende Wirkung. (Bild: James Merell für Farrow and Ball)

Weinachten ist bald um die Ecke. An der Zürcher Bahnhofstrasse sind bereit die Lichtchen bereit und ich werde von den Firmen mit Weihnachtsgeschenksideen überflutet. Doch dieses charmante Beispiel, welches zeigt, wie festlich und wohnlich Cassis als Wandfarbe sein kann, ist noch von der letztjährigen Zara Home Weihnachtskollektion. Aber es macht Lust, schon mal Beerenzweige reinzuholen und mit Bildern, Glas und Kerzen Wohnlichkeit zu schaffen.

2 — Jeans

Wir bleiben genderneutral. Die Erfindung ist ja nicht neu. In der Mode gab es schon immer die Androgynität, und dabei spielt in neuerer Geschichte die Jeans eine bedeutende Rolle. Klar, macht sich dieses beruhigend alltägliche Blau auch in der Wohnung breit. Es zeigt sich natürlich in vielen Schattierungen. Hier in dem leicht grünlichen Ton Blue Shell von Dulux. (Bild von Dulux, über Italian Bark)

Mit dem Farbnamen De Nimes erklärt die englische Farbfirma auch gleich, woher die Jeans eigentlich kommen, nämlich aus Nîmes. Von dort importierte Levi Strauss den Stoff nach Amerika, mit dem er besonders robuste Arbeitshosen herstellen liess, aus der sich denn die Jeans ergaben. Auch dieser Farbton strahlt Ruhe aus – aber mit einer Portion Eleganz! (Bild: Farrow and Ball)

Wenn es um neue Wohnfarben geht, dann spielen natürlich nicht nur die Wände eine Rolle. Versuchen Sie es auch mal mit einem Jeanssofa, Jeanskissen oder einem indigofarbenen Teppich. (Bild über: Blissful Blog)

Pfefferminze

Cool, aber nicht kühl ist die Wohnfarbe Pfefferminze. Als Trendton machen diese frischen Grüntöne auch als Neo-Mint die Runde. Leuchtend, aufweckend und frech ist das Grün Pall Mall von Little Greene. (Bild: Little Greene)

Wie erfrischend das coole Grün an einem Sofa aussehen kann zeigt dieses Beispiel, das Mayor von &Tradition. Denken Sie in Sachen Farben einfach mal um – es lohnt sich. (Bild: &Tradition)

Noch weniger Mut braucht es bei der Bettwäsche. Helles Grün beruhigt und wirkt frisch. Es ist also die perfekte Einstiegsfarbe für alle, die bis jetzt bloss auf weisse Bettäsche schwören. (Bild: H+M Home)

Melone

Mal ehrlich, Rosa ist gar keine schlechte Wohnfarbe. Doch wie nimmt man dem Rosa das allzu Süsse weg? Man gibt ihm einen Schuss Gelb und schon kommt der Ton Melone ins Rennen. Und er hat es gewonnen, denn Melone (wie übrigens auch Orange) erobert die Wände, das Polstermöbel, die Accessoirewelt und natürlich auch unser Herz. Hier sehen wir die Tapete Shapeshifter von Drop it Modern. Kombiniert dazu zwei runde Poufs in Melone. (Bild über: Doris Lesley Blau)

Frisch, frech und sehr fruchtig sind Melone und Orange im Doppelpack! Da scheint auch an einem grauen, dunklen Wintertag die Sonne. Die Wandfarbe heisst Yolande und ist von Dulux. (Bild von Dulux, über Italian Bark)

Wer wagt, gewinnt. Und zwar einzigartige Farbkombinationen und ein persönliches Zuhause. Melone und Tannengrün sind hier das Geheimrezept. Das Sofa heisst Keele und die Lampe Hadley, beides von Habitat UK. (Bild: Habitat UK)

Champagner

Von frech zu purer Eleganz und der Farbe der Champagners. Viele sehen es einfach als Beige, aber wenn Sie an Champagner denken, dann sprudeln doch die Farb- und Wohnideen einfach ein bisschen mehr! Gekonnt neutral gehalten ist hier die Farbe Jitney von Farrow and Ball – wäre da nicht der charmante Aufwecker, das smaragdgrüne Samtkissen! (Bild: Farrow and Ball)

Wenn es um neutrale Wohnfarben geht, dann sind die Skandinavier ganz weit vorne mit dabei. Wie hübsch, frisch und modern Champagner aussehen kann, zeigt das Beispiel von der schwedischen Farbkollektion Jotun Lady. (Bild: Jotun Lady)

Zum Schluss nochmals zurück nach England und zu Farrow and Ball.Purbeck heisst dieses sanfte Beige und macht Lust zu einem Totalanstrich! (Bild: Farrow and Ball)

Credits:

Farbkollektionen:Farrow and Ball, Jotun Lady, Dulux, Little Greene

Blogs:Italian Bark, Doris Lesley Blau, Blissful Blog

Shops und Kollektionen:Habitat UK, &Tradition, Zara Home, H+M Home, Drop it Modern

Der Beitrag Diese Farben geben den guten Ton an erschien zuerst auf Sweet Home.