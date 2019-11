Die paradoxe Kindheit

Bereits im Kindergarten beginnt das „Sieben“: Prima kann das Kind den Purzelbaum, 57x auf einem Bein hüpfen, selbständig die Schuhe binden – aber oh weh…es kann den Hampelmann noch nicht – ab in die Psychomotorik! Spricht das Kind in ganzen Sätzen, hat einen Wortschatz von. Apfelsinenkernen bis Zirkusdompteur, aber das „R“ rollt noch nicht richtig aus dem Mund – ab in die Logopädie! 72 Kompetenzen (!) werden im Kindergarten abgecheckt.

Aufgabenhefter werden wie Agenden geführt, Wochenpläne wie von Mini-Erwachsenen „gemänätscht“. Selbständigkeit ist gefragt. Alles wird bewertet, beurteilt, analysiert, unter die Lupe genommen. Jede Abweichung von der Norm wird mit Stirnrunzeln erkannt. Dann wird therapiert und geschraubt…nicht zu viel, nicht zu wenig – Feintuning eben!

Und wie war das damals? Ich weiss es noch. Ein Schulzimmer, ein Lehrer, immer dieselbe Klassenkonstellation. Es gab schwächere Schüler und Superstars – aber letztlich waren alle ein einig Volk von Schülern. Konnte Peterli partout die „Mutter“ nicht von der „Butter“ unterscheiden beim Lesen und konnte Sabinchen nicht verstehen, dass man bei 7 +…..=10 Minusrechnen sollte, hatte der Lehrer ein Schulterzucken dafür übrig. Mehr passierte nicht.

Aus Peterli und Sabinchen wurden – erstaunlich – „gschaffigi“, selbständige Erwachsene mit Durchhaltevermögen und Eigenverantwortung. Sabine wurde selbst Mutter und manchmal versteht sie die Welt nicht mehr. Da versucht unsere Wohlstandsgesellschaft aus unseren, auf Händen getragenen, aufgerüschten alles-haben-Wollen-Kindern, Elite-Schülern heranzuzüchten mit einem Anforderungsprofil, das es in sich hat. Sabine kann inzwischen gut rechnen, aber diese Rechnung

geht bei ihr nicht auf! Sie fühlt sich durch ihre Töchter schulisch mehr gefordert als in ihrer eigenen Schulzeit. Aus Zeit haben wurde ein permanentes Hopp-Hopp. Wurde früher bei „Schwächen“ kein Büro aufgemacht, werden heute ganze Wartezimmer von Kinderärzten und Psychologen gefüllt, mit dem Wunsch nach Abklärung. Aber mal ehrlich: Müsste nicht vielleicht unsere Leistungsgesellschaft krank geschrieben werden? Ist die Zuckerbrot-und-Peitsche-Kindheit tatsächlich gesund oder nicht einfach nur ein Widerspruch in sich?

