Corona-Ferien? Von wegen!

Es sind aber keine Ferien, sondern ein Corona-Lockdown. Die Kinder, die gerade so friedlich miteinander sind, hatten vor einer halben Stunde einen Lagerkoller, und der nächste wird nicht lange auf sich warten lassen. Denn über eine App regnet den Grossen eine Hausaufgabe nach der anderen aufs Handy, und die Kleinen stellen bereits nach einem Tag fest, dass es so ganz ohne Kita und ans Haus gebunden nicht annähernd so lustig ist wie sie gedacht haben.

In ihrer Arbeit schmiedet die Lebenskomplizin mit ihrem Team Notfallpläne für die kommenden Wochen, während für mich und meine Kolleginnen und Kollegen als selbstständige Freiberufler praktisch alles zum Erliegen kommt: Lesetouren, Moderationsaufträge, Vorträge, Seminare und dergleichen mehr werden abgesagt oder verschoben.

Leichtsinnige Risikogruppen

Und während man noch überlegt, wie man wohl den Verlust von ganzen Monatsgehältern kompensieren soll, arbeitet eine befreundete Ärztin im Krankenhaus bis zur Erschöpfung, weil so viele Menschen Hilfe brauchen. Rien ne va plus – nichts geht mehr. Schulen und Kitas dicht, Spielplätze werden abgeriegelt, öffentliche Einrichtungen geschlossen.

Richtig so. Denn besagte Ärztin ist auf dem Weg zur Arbeit noch an Cafés vorbeigefahren, wo Menschen bei Kaffee und Kuchen die Sonne geniessen, als ob nichts wäre. Ich möchte mir nicht ausmalen, wie ich reagieren würde, wenn ich dort genau die Altersgruppe die Köpfe zusammenstecken sehen würde, die als besonders vulnerabel identifiziert wurde, und für die all diese Vorsichts- und Eindämmungsmassnahmen vor allem getroffen wurden.

Kampf ums Toilettenpapier

Stattdessen überlege ich, wie ich die Waschmaschine am besten auf den Esstisch wuchten kann, weil sie sich dort besser zerlegen lässt. 60 Cent in Münzen und eine Sicherheitsnadel aus dem Flusensieb zu fischen, war offenbar nicht genug. Auf YouTube herausfinden, wie man mit einer dünnen Schnur die nicht mehr zu öffnende Tür der Maschine trotzdem noch aufkriegt, anscheinend auch nicht.