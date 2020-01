Von Drogendealern vertrieben

«Wir können Hauptstadt», sagt also die Berliner Polizei, aber tatsächlich zeigt sich gerade dort, wo ihr Plakat hängt, wie Hauptstadt nicht funktioniert. Einerseits durchlaufen Kreuzberg und Neukölln seit einigen Jahren rasante Gentrifizierungsprozesse: Die Mieten steigen, das Stadtbild und die Bevölkerung verändern sich, Immobilienhaie und andere Investoren treiben den Austausch erbarmungslos voran. Andererseits sind es die ärmsten und schwächsten Menschen in den Bezirken, denen dieser Prozess neue Sichtbarkeit beschert: Obdachlose und Suchtkranke, die sich vor allem in den Bahnhöfen der U-Bahnlinie 8 niedergelassen haben. Auch die Schönleinstrasse gehört zu diesen Bahnhöfen.

Zu jeder Tageszeit trifft man dort Menschen, die unverhohlen Heroin rauchen und spritzen oder das Zeug den ebenso unverhohlen agierenden Dealern abkaufen. Daneben Anzugträger, Partypublikum und Kinderwagenschieber: Menschen, die den Bahnhof betreten, um so schnell wie möglich von ihm wegzukommen. Es gibt viele Orte in Berlin, an denen sich die Stadt als demografischer und kultureller Knotenpunkt eines jungen, weltoffenen Europas inszeniert. Kreuzberg und Neukölln

sind solche Orte. Das Besondere am Bahnhof Schönleinstrasse aber ist, dass man dort zugleich jene Leute sieht, die bei dieser Inszenierung auf der Strecke bleiben.

In den ersten drei Absätzen dieses Textes bin ich selbst zweimal vorgekommen. Als (nicht mehr ganz) junger, zugezogener Journalist, vor dem die Altpunks und andere Kiezverteidiger in «Kreuzkölln» immer gewarnt haben. Und als Kinderwagenschieber. Seit fünf Jahren leben meine Freundin und ich in unmittelbarer Nähe der Schönleinstrasse, inzwischen mit zwei Kindern und einem Weg zur Kita, der an bequemen oder verregneten Tagen auch über die U8 führt. Noch nutzen

wir die Bahn regelmässig, sogar mit unseren Kindern. An manchen Tagen stellt sich jedoch die Frage, ob wir damit nicht verantwortungslos handeln.

1284 Drogendelikte hat der Berliner Senat von Januar bis Oktober 2019 an den Bahnhöfen der Stadt registriert, die Dunkelziffer ist natürlich sehr viel grösser. Knapp zehn Prozent der aufgenommenen Delikte ereigneten sich in der Schönleinstrasse. Fast immer ist die Stimmung dort angespannt: Es kommt zu Konflikten unter Suchtkranken, mit Dealern oder Fahrgästen. Vor einem Jahr wurde ein Obdachloser bei einer Messerstecherei schwer verletzt. Eine Haltestelle weiter, am Kottbusser Tor, starb im vergangenen Oktober ein Mann, der im Zuge eines Streits vor eine einfahrende U-Bahn gestossen wurde. Die Polizei ordnete das Verbrechen «dem Drogenmilieu» zu.

Es gibt Orte in Berlin, an denen Drogenkonsumenten, Dealer und andere Menschen einigermassen friedlich aneinander vorbei leben. Die Schönleinstrasse gehört nicht dazu. Passanten beobachteten im vergangenen November im Zwischengeschoss des Bahnhofs zwei Dealer, die ihren Stoff auch Kindern anboten. Die Polizei konnte die Tatverdächtigen festnehmen, meistens steht sie dem Treiben entlang der U8 jedoch ideen- und mittellos gegenüber. Zuständig für die Bahnhöfe seien ohnehin die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), heisst es aus Polizeikreisen. Die BVG schickt deshalb seit einiger Zeit vermehrt Sicherheitspersonal durch die Bahnhöfe, verweist ansonsten aber auf die Verantwortung der Politik.