«And the Bobby-Car goes to …»

Von Luk von Bergen (publiziert am Mon, 27 Jan 2020 04:00:46 +0000)

Jedes Leben ist auf seine Art filmreif, wenn man so will. Als stolzer Mitbesitzer zweier Kinder bin ich, was deren Aufwachsen betrifft, gewissermassen Protagonist und Zuschauer zugleich. Vielleicht sogar ein bisschen Drehbuchautor und Regisseur, meine ich zumindest. Wenn sich die Kleine genüsslich mitten in die ausgeschüttete Corn-Flakes-Packung setzt, läuft eine Komödie. Ein Drama ist es, wenn Junior beim Skaten einen halben Zahn abschreiben muss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, aber auf alle Fälle grosses Kino – zumindest in der Retrospektive.