10 raffinierte Einrichtungstipps

In der Wohnung von Annet Berger von Linck Keramik haben wir eine ähnliche Idee entdeckt. Die kreative Frau hat nämlich einige Fundtücke aus dem Midcentury auf neue Beine gestellt und sie damit leichter und neuer gemacht. (Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home)

2 — Rückendeckung fürs Bett

Kopfteile von Betten sind wieder ein grosses Thema geworden. Damit lässt sich aber auch gleich ein Raumteiler kreieren und Farbe, Textur und und persönlicher Stil in einen Raum zaubern. (Bild über: A part ça)

In der Wohnung von Judith Raeber und Stefan Zwicky ist die gleiche Idee besonders raffinier umgesetzt. Mit einem Schrank, der zugleich Kopfende ist, hat das Paar Privatsphäre und eine Ankleide geschaffen. (Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home)

3 — Kein Problem mit der Vorhanglänge

Wie ich schon gestern zum Thema schnelle Gemütlichkeit geschrieben habe, sind Vorhänge ein wichtiges Element in der Wohnung. Wer oft umzieht oder sich einfach vor Näharbeiten scheut, dem hilft diese schlaue Idee: Vorhänge am oberen Ende so falten, dass Sie doppelt am Clip hängen. Das sieht erst noch chic aus, denn es entsteht eine kleine Rüsche. Die Länge der Vorhänge kann man auf diese Art ohne Aufwand jeder Fensterhöhe anpassen. Sie dürfen einfach nich zu kurze Vorhänge kaufen. (Bild über: Stadshem)

4 — Vorhang zu und gute Nacht

Vorhänge können aber noch mehr als bloss Fenster kleiden. Man kann mit ihnen einfach neuen Platz und Privatsphäre schaffen. Und zum Beispiel ein Bett vom Rest des Raumes abgrenzen. (Bild über: Homedit)

5 — Mehr Bewegungsfreiheit für den Tisch

Flexibilität auf eine andere Art bieten Möbel auf Rollen. versuchen Sie das ruhig auch mit einem Tisch, denn so kann er genau dorthin gerollt werden wo Sie ihn grad einsetzen möchten. (Bild über: SF Girl)

6 — Damit wird Aufräumen ein Kinderspiel

Im kleinen hilft die Rollen-Idee bei einer simplen Kiste. Damit können zum Beispiel Kinderspielsachen schnell und unkompliziert versorgt werden. (Bild über: My Design Chic)

7 — Keine Parkplatzprobleme

Fahrräder sind vor allem in urbanen Gegenden wichtige Verkehrsmittel geworden. Viele lieben Ihre Räder so wie ihre Autos oder gar mehr. Denn Velos kann man, im Gegensatz zu den Autos gar mit in die eigene Wohnung nehmen. Dieser Trend ist aus Not entstanden, denn Velos werden nicht selten geklaut. Wer also sein Zweirad in der Wohnung parkieren möchte, macht das meist an der Wand. Da ist die Idee, die Wand mit Keramikkacheln zu schützen genial. In Mietwohnungen können Sie das zum Beispiel an einer flexiblen Wand umsetzen und diese dann an der eigentlich Wand montieren. (Bild über: Remodelista, Foto: Janez Marolt, Architektur: Kombinat Arhitekti)

8 — Hoch damit!

Bilder an der Wand können mit einer solch unkonventionellen aber aparten Anordnung zum persönlichen Stilelement werden, (Bild über: Daily Dream Decor)

9 — Durchsicht

Glassteine sind günstiges Baumaterial und helfen zum Beispiel Räume abzutrennen ohne dass Licht verloren geht. Solche Wände kann man auch in Mietwohnungen einbauen lassen auf eine einfache Art, die beim Auszug keine Komplikationen beim Rückbau geben. Lassen Sie sich dabei auf jeden Fall von Profis beraten und helfen. (Bild über: Découvrir l’endroit du déco, Quelle: Alvhem Makleri)

10 — Die Rundumlösung

Ein «Ein- oder Anbau», den man ganz schnell auch an einer anderen Ecke einsetzen kann ist eine Bank, die um die Ecke geht. Sie bietet viel praktischen und schönen Platz ohne viel davon einzunehmen. (Bild über: Coco Kelley)

Blogs und Magazine: Coco Kelley, Découvrir l’endroit du déco, Daily Dream Decor, Homedit, Remodelista, My Design Chic, SF Girl, The Nordroom, A part ça, SF Girl)

Immobilienagenturen:Alvhem Makleri, Stadshem

Architektur: Kombinat Arhitekti

