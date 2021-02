Trotz geringer Nachfrage – BLKB erlässt Hypothekarzinsen Der Kanton Baselland hilft Mietern von Geschäften finanziell mit der Dreidrittellösung. Obwohl das Programm keine grosse Nachfrage generiert, lanciert nun auch die Basellandschaftliche Kantonalbank eine Offensive zur Senkung von Geschäftsmieten. Kurt Tschan

Die BLKB ergänzt die Dreidrittellösung und verlangt für sechs Monate keine Hypozinsen für Vermieter von Gewerberäumen (Bild: BLKB-CEO John Häfelfinger (Mitte) am Neujahrsempfang 2018). Foto: Nicole Pont

Wer in der Corona-Pandemie seine Geschäftsmiete nicht mehr bezahlen kann, soll nicht auf der Strasse landen. Der Baselbieter Landrat hatte deshalb eine sogenannte Dreidrittellösung auf den Weg gebracht, bei der Vermieter und der Kanton den Mietern von Geschäften unter die Arme greifen. Doch das Programm stösst auf wenig Nachfrage. Bis jetzt sind nur 18 Gesuche bei der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion in Liestal eingegangen. «Diese machen Unterstützungsleistungen im Umfang von rund 150’000 Franken geltend», sagt Direktionssprecher Rolf Wirz. Viel mehr Gesuche dürften kaum noch eintreffen. Die Einreichfrist endet am 27. Februar.

Lediglich 60 Prozent der Gesuche dürften gemäss Wirz letztlich auch bewilligt werden. Die tiefe Quote lässt Schlussfolgerungen auf die Qualität der eingereichten Gesuche zu.



Nichtsdestotrotz lanciert die Basellandschaftliche Kantonalbank nun eine weitere Offensive zur Senkung von Geschäftsmieten. Vermieter, die ihren Mietern ein Drittel der geschuldeten Mieten erlassen, sollen für sechs Monate keine Hypozinsen bezahlen. De facto könnte also jemand, dessen Gesuch bei der kantonalen Dreidrittellösung gutgeheissen wird, während eines halben Jahres mietfrei in seinen Lokalitäten arbeiten. In diesem Fall würde der hypozinsbefreite Vermieter auf zwei Drittel der Miete verzichten, der Kanton den Rest bezahlen.

Verzicht auf Amortisationszahlungen

Vor allem kleinere Gewerbebetriebe hätten zusätzlichen Bedarf, begründet Beat Röthlisberger, Leiter Unternehmenskundenberatung, die Initiative der Staatsbank. Vermieter wiederum profitierten, weil im ersten Halbjahr 2021 allfällige Amortisationszahlungen sistiert würden. Wie hoch die Kosten des Programms für die Staatsbank ausfallen, sei unklar, ergänzt BLKB-Sprecherin Nadja Schwarz. Dies hänge von der Anzahl bewilligter Gesuche ab.

«Unsere Lösung soll die Solidarität zwischen Vermieter und Mieter fördern», sagt Schwarz. Die Initiative sei als Ergänzung zur kantonalen Dreidrittellösung gedacht.