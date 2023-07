Bergrestaurant Sissacherfluh – Blitz legt Betrieb lahm Das Sissacher Bergrestaurant bleibt fürs Erste geschlossen. Der Blitzeinschlag verursachte einen Schaden von mehreren 10’000 Franken. Daniel Aenishänslin

Alain Göpfert vor der Bergwirtschaft Sissacherfluh. Er konnte am 8. Mai 2020 wiedereröffnen. Nun muss er ein weiteres Mal wiedereröffnen. Dieses Mal musste er nicht wegen Corona, sondern wegen eines Blitzeinschlags schliessen. Foto: Dominik Plüss

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf der Sissacherfluh zu einem Blitzeinschlag. Lexi und Alain Göpfert, Betreiberin und Betreiber des Bergrestaurants Sissacherfluh, teilen auf Facebook mit: «Die komplette Elektrik und Wasserversorgung ist kaputt. Da können nur Fachmänner etwas tun und dies kann etwas dauern, da natürlich nicht immer alle Ersatzteile sofort zur Hand sind und einfach nicht alles so schnell geht.» Frühestens am Mittwoch, 12. Mai öffnet das Restaurant wieder.

Alain Göpfert schätzt den Schaden auf mehrere 10’000 Franken. Gegenüber dem Regionaljournal erklärte er: «Es brannte zwar nicht, aber es ging viel kaputt. Dann haben wir gemerkt, die Kasse funktioniert nicht mehr, Kassenbons können nicht mehr gedruckt werden, Wasser kommt auch keines mehr, also wird es das Steuergerät der Wasserpumpe in Mitleidenschaft gezogen haben.»

Es gebe erste Hinweise darauf, wieso und wo der Blitz eingeschlagen habe. Göpfert hat den Verdacht, der Fahnenmast auf der nahe gelegenen Aussichtsplattform sei das Ziel des Blitzes gewesen, «denn da ist das Fundament kaputt.»

Daniel Aenishänslin

