Bleibt, wo ihr wart!

Damals – die Jungen vergötterten Kurt Cobain oder die Spice Girls, die etwas Älteren übten Inhalieren in der schulischen Raucherecke – war der Heranwachsende ständig damit beschäftigt, die Eltern von der nächsten Kaufentscheidung zu überzeugen: Gameboy, einschnürende Tattoo-Ketten, Dauerwelle. Heute sind die Pubertierenden von damals selbst die Konsumenten. Retro-Konsumenten in einer Gesellschaft des Kaufens und Verkaufens, welche die zwar wunderbar schrulligen, aber nicht durchweg ästhetischen Neunziger für sich entdeckt hat: Stirnbänder, Plateauschuhe, bunte Trainingsklamotten, bauchfreie Tops. Alles wieder da. Der Konsument lässt ja alles mit sich machen, solange er oder sie sich wieder jung fühlen darf. Na ja, fast alles. Es gibt da ein paar Trends, Accessoires und Kleinodien aus den Neunzigern, die ganz sicher nie mehr wiederkommen werden. Zumindest hoffen wir das, inständig sogar.

Das Arschgeweih



Eine in die Haut gestochene Kriegserklärung an Eltern, Sittenwächter und den guten Geschmack: Das Arschgeweih. Foto: DPA

Das Tribal-Tattoo über dem weiblichen Steissbein war so etwas wie die blosse Fortsetzung des aus der Hose ragenden Tangas mit militärischen Mitteln: eine in die Haut gestochene Kriegserklärung an Eltern, Sittenwächter und den guten Geschmack. Dass von dem Trend heute nicht mehr übrig ist als ein Schlachtfeld umgestochener und vom Laser vernichteter Tattoos, liegt vor allem daran, dass der Trend irgendwann einen Namen bekam. «Wer», fragte zum Beispiel der auch damals sehr erfolgreiche Witzereisser Michael Mittermeier plötzlich sein Publikum, «hat ein Arschgeweih?» Nichts vernichtet einen Trend effektiver als ein Name.

Das Tamagotchi



1996 in Japan entwickelt, wurde es kurze Zeit später auch in Europa und den USA zum Trendobjekt: Das Tamagotchi Foto: Reuters

Heute hält man seine Timelines am Leben, unterfüttert sie mit Bildern und sonstigen Beweisen der eigenen Existenz, in den Neunzigern versorgte man ein kleines Plastik-Ei, das Container in die Welt hinaus schifften: das Tamagotchi. 1996 in Japan entwickelt, wurde es kurze Zeit später auch in Europa und den USA zum Trendobjekt. Hatte man das virtuelle Küken einmal eingeschaltet, wurde es zum ewig piependen Haustier. Es wollte essen, es wollte schlafen, es wollte spielen, es wollte auf Toilette, es wollte Zuwendung und wurde zum festen Inventar des Neunzigerjahre-Kinderzimmers. Sehr lange dauerte der Hype nicht an, doch in Japan gab es immer wieder Neuauflagen des Tamagotchis, auch in Deutschland soll bald eine neue Version kommen. Aber wer braucht das denn heute schon, wenn man eine eigene Timeline hat, an der man sich abarbeiten kann?

Das Nasenpflaster



Klebte plötzlich in jedem Fussballergesicht: Das Nasenpflaster. Foto: DPA

Plötzlich klebte da dieses Pflaster in jedem Fussballergesicht, es muss die Europameisterschaft 1996 gewesen sein, als es losging. Ein schmaler Streifen auf dem Nasenrücken, der angeblich das Atmen erleichtern sollte, entwickelt ursprünglich für Schnarcher. Damals gab es natürlich noch Spieler, zu denen das Pflaster passte, in das wildbärtige, von einem zotteligen und verschwitzten Vokuhila umwehte und irgendwie geschundene Gesicht des bulgarischen Liberos Trifon Iwanow zum Beispiel. Nicht nur der Fussball war damals ja noch roher, ungekämmter, unfrisierter, sondern auch das Männerbild. Dass das Pflaster noch mal zum Trend wird, ist heute so wahrscheinlich wie ein zotteliger Vokuhila auf dem Kopf von Marco Reus.

Die Nuggi-Kette



Ein mehr als seltsames Accessoire: Plastik-Nuggis in allen Farben. Foto: 90s90.de

Die Welt ist voller sinnloser Objekte, die Wohnzimmer, Lastwagen und Köpfe vollstopfen und eigentlich nur deswegen eine Daseinsberechtigung haben, weil sie es in besagte Köpfe geschafft haben. Heute stellt man sich sein teuer angemietetes Laminat mit skandinavischen Designobjekten voll (die kann man sich im Gegensatz zur Wohnung finanziell noch leisten) – und in den Neunzigern eben mit aufblasbaren Sofas und Lavalampen und Spiralen aus buntem Plastik, von denen man auch heute nicht weiss, wofür genau sie eigentlich da sind. Nichtsdestotrotz war die Schnullerkette damals eine Entität des Schrecklichen, ein Accessoire aus Billigmaterialien, das man sich aus nach wie vor ungeklärten Gründen um den Hals hängte, sammelte, tauschte, besabberte. Um es mit den Fantastischen Vier zu sagen: seine Körperflüssigkeiten in den Umlauf brachte («Gib mir deinen Saft», 1992).