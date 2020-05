Homeoffice statt Strassenbau – Bleiben Sie zu Hause – für eine Schweiz ohne Stau Noch vor ein paar Wochen schien ein massiver Ausbau der Verkehrsinfrastruktur unausweichlich. Doch Corona hat gezeigt: Eine Verhaltensänderung bringt viel mehr. Nina Jecker

Freie Fahrt während des Lockdown: Die Corona-Krise hat deutlich gemacht, dass der Verkehrskollaps vermeidbar ist. Foto: Urs Jaudas

Ein übergewichtiger Mann sitzt nach der dritten Bypass-Operation bei seinem Arzt. Während dieser dringend rät, den Lebensstil zu ändern, packt der Patient einen Schokoriegel aus. «Wieso abnehmen?», fragt er mit vollem Mund. «Sie können mich ja kommendes Jahr wieder operieren.»

Wir Schweizer verhalten uns in Verkehrsfragen genau so. Die Zunahme an Autos scheint uns unausweichlich, immerhin steigt ja auch die Einwohnerzahl. Und Einwohner müssen Auto fahren, meinen wir. Als Folge davon sind die Schweizer Strassen konstant überlastet. Besonders zu Stosszeiten ist der Stau in den Ballungszentren lähmender Alltag.

Uns droht, genau wie dem Dicken, ständig der Infarkt. Unter einem Verkehrsinfarkt versteht man den Zusammenbruch des kompletten Verkehrssystems – mit gravierenden wirtschaftlichen Folgen. Dieses Horrorszenario wird immer wieder herbeigezogen, um einen erneuten Ausbau der Verkehrsinfrastruktur zu begründen. Eine zusätzliche Fahrspur, eine Strasse oder ein Tunnel sollen den Kollaps abwenden. Mahnende Stimmen ignorieren wir. Wieso unser Verhalten ändern, wenn man nächstes Jahr wieder unters Messer kann?

Millionen Schweizer pendeln unnötig

Doch dann kam der Lockdown und mit ihm das Homeoffice. Und es wurde auf einmal klar, dass wir unsere Mobilität den bestehenden Strassen anpassen könnten, anstatt umgekehrt. Der Bund hat die Verkehrszahlen während der Corona-Krise laufend veröffentlicht. Dabei zeigte sich, dass im März und April auf den Strassen rund um Basel über 43 Prozent weniger los war als im Vorjahr, was dem schweizerischen Durchschnitt entspricht.

Natürlich ist der Lockdown eine absolute Ausnahmesituation. Wohl nur die extremsten Autogegner würden den Zustand auf den Strassen so erhalten wollen. Doch es könnte ein Weckruf sein. Anstatt nur über gigantische Strassenprojekte wie den Rheintunnel oder einen Westring nachzudenken, müssen wir zuerst einmal austesten, ob wir die nächste Operation nicht vielleicht mit alternativen Methoden vermeiden können. So, dass nicht bereits nach kurzer Zeit die nächste Ader verstopft.

Welche Alternativen das sind, hat sich in den letzten Wochen gezeigt. Wir alle mussten unter Hochdruck lernen, wie man von daheim aus arbeiten kann. Einigen fiel das leicht, andere brauchten etwas länger, um eine Routine zu finden. Doch rasch wurde klar: Es funktioniert. Natürlich kann und muss nicht jeder Vollzeit ins Homeoffice. Aber die Krise hat auf einen Schlag gezeigt, wie unsinnig es ist, dass in der Schweiz Millionen Menschen zweimal täglich im Stau oder in voll gestopften Zügen ihre Zeit verschwenden und die Infrastruktur belasten – obwohl viele ihren Job genauso gut von zu Hause aus erledigen könnten. Ein Umdenken käme auch der Umwelt zugute: Laut einer Berechnung der Klimaschutzstiftung Myclimate könnte man in der Schweiz rund 67’000 Tonnen CO₂ pro Jahr einsparen, wenn 450’000 Berufstätige nur einen Tag pro Woche im Homeoffice statt im Büro arbeiten würden.

Wir alle haben einen Einfluss darauf, ob unsere Strassen überlastet sind. Denn wir sind es, die darauf fahren. Anstatt bei Stau automatisch mehr Strassen zu planen, sollte der Appell des Bundes deshalb für Angestellte und ihre Chefs auch nach Corona gelten: Bleiben Sie zu Hause – zumindest ein bisschen.