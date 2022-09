Geothermie-Anlage beschädigt – Bleiben in Riehen viele Stuben kalt? Drei Einwohnerrätinnen machen sich Sorgen wegen Problemen mit der Technik und wegen der drohenden Energiemangellage. Rolf Zenklusen

Vielleicht müssen sich die Riehener bald warm anziehen, wenn die Probleme mit der Geothermie-Anlage nicht behoben werden können. Foto: Roland Schmid

«Es besteht das Risiko, dass viele in Riehen eine kalte Stube haben werden», warnte Einwohnerrätin Elisabeth Näf (FDP) am Mittwochabend im Gemeindeparlament. Grund zur Sorge bereitet die Tatsache, dass die Geothermie-Anlage der Wärmeverbund Riehen AG seit Mai 2021 beschädigt ist und bisher nicht repariert werden konnte.

Dazu hat Elisabeth Näf gemeinsam mit Jenny Schweizer (SVP) und Priska Keller-Dietrich (Mitte) eine Interpellation eingereicht. «Wir müssen davon ausgehen, dass im kommenden Winter mit einer Strom- und Gasmangellage zu rechnen ist», schreiben die drei Politikerinnen. 41 Prozent der Riehener Bevölkerung würden mit Fernwärme versorgt. «Angesichts der Perspektiven in der Energieversorgung ist das weit mehr als ein Grund zur Sorge», steht in der Interpellation.

Alternativen in Prüfung

Gemeinderat Daniel Hettich (LDP) kündigte an, die Anlage werde im November wieder in Betrieb gehen. Eine neue Pumpe sei bereits eingetroffen; die für deren Einbau nötigen Steigrohre seien bestellt und in Produktion.

Für den Fall, dass wegen Gasmangel das Blockheizkraftwerk nicht mehr betrieben werden könnte, prüfe die Wärmeverbund Riehen AG Alternativen zur Überbrückung. «Beispielsweise einen erhöhten Fernwärmebezug von den IWB oder den Einsatz einer mobilen Heizzentrale», wie Hettich ausführte.

Wie Hettich weiter erklärte, soll mit dem geplanten Projekt «geo2» die Geothermie weiter gefördert werden. Erste Resultate einer zweiten Bohrung seien im November 2022 zu erwarten. «Der Schadenfall und der drohende Energiemangel zeigen, wie wichtig die erfolgreiche Realisierung des Projekts geo2 ist», fuhr Hettich fort. Der Gemeinderat werde die Wärmeverbund Riehen AG bei weiteren Schritten unterstützen.

Stromspar-Empfehlungen

Auch der grünliberale Einwohnerrat David Moor stellte in einer Interpellation Fragen zur drohenden Energiekrise. Moor fragte, inwieweit Solarstrom eine tragende Rolle spielen könnte. Gemäss Gemeinderat Hettich prüft die Gemeinde momentan, wie im Winter Strom eingespart werden könnte. Zudem soll die Bevölkerung über lokale Medien mit Empfehlungen zum Stromsparen animiert werden.

«Der Gemeinderat ist der Meinung, dass Solarstrom ein wichtiges Puzzleteil einer künftigen CO₂-neutralen Stromversorgung ist», erklärte Hettich. Auf acht kommunalen Gebäuden stünden bereits Fotovoltaik-Anlagen; auf dem Schulhaus Wasserstelzen werde eine weitere Anlage geplant. «Bisher werden Anlagen nur realisiert, wenn die Dächer saniert werden.» Ob das noch richtig sei, werde derzeit geprüft.

