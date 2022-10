Live: Videochat mit IWB-Chef – Bleiben die Basler Wohnungen in diesem Winter kalt? Claus Schmidt, CEO des Basler Energieversorgers IWB, beantwortet die Fragen der BaZ-Leserinnen und -Leser. Stellen Sie Ihre Frage bereits jetzt! Dina Sambar Alexander Müller

IWB-CEO Claus Schmidt stellt sich Ihren Fragen. Foto: Pino Covino

Der Herbst ist da, die Tage werden kürzer und die Nächte kühler. Wir brauchen mehr Strom für die Beleuchtung an düsteren Herbsttagen und drehen die Heizungen mehr und mehr auf.

Bleiben die Basler Heizungen in diesem Winter kalt? Reicht das Gas, um unsere Heizungen in Betrieb zu halten? Wo drohen wegen des Fernwärmeausbaus in den nächsten Jahren weitere Baustellen? Und was passiert, wenn die Fernwärme nicht rechtzeitig ausgebaut ist, bevor die Öl- und Gasheizungen ab 2035 im Stadtkanton verboten sind? Klettern die Strompreise noch weiter in die Höhe?

Claus Schmidt, CEO des Basler Energieversorgers IWB, kennt die Situation in der Region genau. Sein Unternehmen investiert seit vielen Jahren in alternative Energiequellen im Inland und in der Vergangenheit noch viel mehr auch im Ausland. Das Fernwärmesystem der IWB versorgt unzählige Baslerinnen und Basler mit Heizwärme. Und in Zukunft sollen noch mehr Haushalte und Unternehmen an das Netz angeschlossen werden. Doch derzeit geht das nicht ohne einen grossen Anteil an Erdgas.

IWB-CEO Claus Schmidt stellt sich live in unserem Videochat den Fragen der Leserinnen und Leser. Sie können Ihre Frage bereits jetzt stellen. Benutzen Sie dazu das unten stehende Formular.

Der Livechat findet am Mittwoch, 19. Oktober, ab 13 Uhr statt.

Dina Sambar ist Redaktorin und stellvertretende Leiterin des regionalen Ressorts Kultur und Gesellschaft. Mehr Infos Alexander Müller ist Ressortleiter Region. Er widmet sich mit Vorliebe verkehrspolitischen Themen, berichtet aber auch über vieles anderes, das die Region Basel bewegt. Mehr Infos @mueller_alex

Fehler gefunden?Jetzt melden.