Mehr Geld für die Kaserne

Die Basler Regierung will die Subventionen an den Verein Kulturwerkstatt Kaserne Basel für die Jahre 2021 bis 2024 um rund 3,24 Millionen Franken erhöhen. Grund sind höhere Mietzinse und Nebenkosten für die Administrationsräume im neuen Kasernenhauptbau. Alles in allem soll die Kaserne Basel für die Jahre 2021 bis 2024 rund 13,6 Millionen Franken an Subventionen vom Kanton erhalten. Diesen Betrag beantragte die Regierung dem Grossen Rat am Dienstag. Mit der Erneuerung und Erhöhung der Staatsbeiträge soll die aktive Rolle der Kaserne Basel als attraktiven, szenenahen Kulturort der Performing Arts mit überregionaler Ausstrahlung für die gesamte Bevölkerung gesichert und weiterentwickelt werden, so die Regierung. (sda)