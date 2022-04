Dank 3-D-Technik aus Zürich – Blauen ist ein Vorzeigeprojekt, ein Vorbild für die ganze Schweiz Nach 20 Jahren kommt die Gesamtmelioration in Blauen nicht nur zu einem guten, sondern zu einem hervorragenden Ende. Dank der Einbeziehung der Bevölkerung – und 3-D-Technik aus Zürich. Zur Medienorientierung reiste sogar der BLW-Direktor aus Bern an. Lucas Huber

Regierungsrat Thomas Weber mit VR-Brille an einer Medienorientierung zur Strukturverbesserung auf dem Land mit Virtual Reality. Foto: Lucia Hunziker

Da sitzt er nun also, Thomas Weber, Volks- und Landwirtschaftsdirektor von Baselland, und sieht, was hätte sein können. Er trägt eine Brille, wie man sie aus der Welt der virtuellen Realität kennt. Was die Bilder darin zeigen, existiert zwar nicht wirklich, dem allgemeinen Verständnis von Virtual Reality entsprechen sie denn aber doch nicht ganz.

Thomas Weber sitzt auf einem Mergelweg oberhalb Blauens, die Kirschbäume zu seiner Linken stehen kurz vor der Blüte, unterhalb der Magerwiese liegt das Dorf. Hier fand in den vergangenen zwei Dekaden statt, was landauf, landab für Umtriebe, Kosten und Zwistigkeiten sorgt: eine Gesamtmelioration.

Was sperrig klingt, ist der Versuch, kleinteilige Landwirtschaftsflächen neu zu strukturieren. Damit Bauer A nicht zig kleine Felder beackert, sondern wenige grössere, indem er gewisse Parzellen mit Bauer B abtauscht. Eine Melioration ist darum eine Feldregulierung, eine Güterzusammenlegung, eine Neuverteilung, die aus Verschachtelung Übersicht schafft. Weil in Blauen jeder Bauer auch ein kleiner Transportunternehmer gewesen sei, derart weit waren die Wege, erzählte Alvar Aebi augenzwinkernd, selbst Bauer und Präsident der Blauer Meliorationskommission.

Alvar Aebi ist selbst Bauer und Präsident der Blauer Meliorationskommission. Foto: Lucia Hunziker

Im besten Fall ist danach nicht nur die Arbeit der Landwirte effizienter und darum kostengünstiger; im besten Fall profitieren auch Natur und Bevölkerung davon. Die Natur, indem ökologisch wertvolle Flächen aufgewertet und vernetzt werden. Die Bevölkerung, indem ihr eine sowohl ökologisch wie auch ökonomisch intakte Landschaft als Naherholungsgebiet zur Verfügung steht.

«Das Beispiel Blauen zeigt eindrücklich, wie eine moderne Gesamtmelioration die Betriebskosten der Landwirte senkt und die Natur schützt.» Christian Hofer, Direktor des Bundesamts für Landwirtschaft BLW

In Blauen ist das besonders gut gelungen, auch wenn die hiesige Restrukturierung ganze zwei Dekaden dauerte und ihr erster Versuch in den 1980er-Jahren gescheitert war. 2022 findet sie nun ihren Abschluss. Darum sass Thomas Weber am Mittwoch auf ebendiesem Mergelweg und sah, was hätte sein können. Dass im Zuge der Gesamtmelioration nicht neue Hochstammkirschbäume gepflanzt worden wären, sondern alte gerodet. Oder dass der alte Feuerwehrweiher nicht wieder von Amphibien bevölkert wäre, sondern endgültig verlandet.

Christian Hofer, Direktor des Bundesamtes für Landwirtschaft BLW, reiste extra aus Bern an die Medienorientierung. Foto: Lucia Hunziker

Darum war auch Christian Hofer bei ihm, Direktor des Bundesamts für Landwirtschaft BLW, das jährlich 85 Millionen Franken für Restrukturierungen wie jene in Blauen aufwendet. Diese kostete übrigens 4,4 Millionen und machte aus ursprünglich 1572 Parzellen deren 351. «Das Beispiel Blauen zeigt eindrücklich, wie eine moderne Gesamtmelioration die Betriebskosten der Landwirte senkt und die Natur schützt», sagte Hofer. Blauen sei ein Vorzeigeprojekt. Und also ein Vorbild für die ganze Schweiz.

Rezept für die erfolgreiche Umsetzung der Gesamtmelioration, darin sind sich die Verantwortlichen von BLW, Kanton, Gemeinde und dem involvierten Ingenieurbüro einig, war der frühzeitige Einbezug der Bevölkerung. Dieser wurden dabei nicht irgendwelche abstrakten Pläne vorgehalten, sondern Visualisierungen in 3-D auf geteilte Grossbildschirme projiziert, erschaffen im Rahmen einer Masterarbeit am Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung an der ETH Zürich. Das heisst nun allerdings nicht, dass 3-D-Visualisierungen künftig alle Gesamtmeliorationen im Land begleiten. Davon ist man weit entfernt.

