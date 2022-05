Russland hetzt gegen Schweden – Blau-gelbe Nazis – nach Ukrainern sind es nun auch die Schweden Plakate in Russland zeichnen schwedische Ikonen wie Astrid Lindgren und Ingmar Bergman als Nazisympathisanten. Stockholm vermutet Vergeltung für die Nato-Debatte. Kai Strittmatter aus Kopenhagen

Als Nazis diffamiert: Astrid Lindgren, Ingmar Bergman und Ingvar Kamprad auf einem Plakat in Moskau. Foto: Twitter

Blau-Gelb, in Russland sind das die Farben des Feindes. «Wir sind gegen den Nazismus», heisst es auf den Plakaten, die diese Woche an Bushaltestellen in Moskau auftauchten. «Sie sind es nicht.» Das Wort «Sie» ist auf den Plakaten hinterlegt mit dem Blau-Gelb der Landesfarben der so Geschmähten.