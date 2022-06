Vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona hat um 9 Uhr der Prozess gegen die Ex-Präsidenten von Fifa und Uefa, Sepp Blatter (86) und Michel Platini (66), begonnen. Die beiden Beschuldigten erschienen in Begleitung ihrer Verteidiger.

Blatter nahm auf der Seite der Beschuldigten in der ersten Reihe Platz, neben seinem Anwalt Lorenz Erni, Platini in der zweiten Reihe neben seinem Verteidiger Dominic Nellen. In dem Prozess geht es um eine verdächtige Zahlung der Fifa an Platini in Höhe von zwei Millionen Franken aus dem Jahr 2011.