Blamage für Macrons Kandidatin

Es ist ein schlechtes Omen für Ursula von der Leyen, die am 1. November den mächtigsten Posten in Brüssel übernehmen sollte. Das EU-Parlament hat gestern überraschend deutlich Sylvie Goulard abgelehnt, Frankreichs Kandidatin für das Team der künftigen Kommissionspräsidentin. Damit wird wahrscheinlich, dass sich der Stabwechsel in Brüssel verzögert und Jean-Claude Juncker länger im Amt bleiben muss.