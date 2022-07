Informatikpanne bei Skyguide – Blackout wird extern überprüft Die Panne bei der Flugsicherung ist zwar erklärt, dennoch verlangt Bundesrätin Simonetta Sommaruga noch ein unabhängiges Gutachten. Denis von Burg

Wegen einer Informatikpanne von Skyguide war der Flugverkehr über der Schweiz und an den Flughäfen Zürich und Genf am 15. Juni während zweier Stunden lahmgelegt. Foto: Keystone

Am 15. Juni musste die Flugsicherung Skyguide den ganzen Schweizer Luftraum wegen einer technischen Panne während zweier Stunden sperren. Bis im Spätsommer will Skyguide einen umfassenden Bericht über den Vorfall und dessen Ursachen der Luftfahrtaufsicht Bazl abliefern. Das genügt Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga indes nicht. Sie will anschliessend auch noch eine externe Untersuchung.