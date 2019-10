Black Music von ungleichen Freunden

Problematisch ist Kiwanukas Ansatz nur darum, weil der scheue Sänger und Gitarrist diese Ingredienzen immer wieder zum selben Song mischt. Anstatt jeder Nummer ihr eigenes Kolorit zu verleihen, wirkt Kiwanuka in der Eventhalle der Messe Basel um Kontinuität bemüht. Das rächt sich. Anstatt prickelnd zu wirken, plätschert seine mit stotternden Tremolo-Effekten und schweren Orgel-Akkorden verhangene Musik etwas niedergeschlagen vor sich hin.

So sticht das treibende «Black Man in a White World» heraus, das Kiwanuka gleich an vierter Stelle spielt. Die afrikanisch angehauchte Uptempo-Nummer wird zum frühen Konzerthöhepunkt, und plötzlich scheint vieles möglich. Gleich darauf verfällt die Musik aber wieder ins Schemenhafte, und Kiwanuka unternimmt wenig, um das Basler Publikum in die Songs hineinzuholen. Seine Moderationen beschränken sich auf knappe Dankeschöns: Ein Geschichtenerzähler ist er nicht.

Exzentrik und Energie

Erst als Michael Jablonka in ­«Father’s Child» seiner E-Gitarre ein flackerndes Rock-Solo entreisst, gibt es einen emotionalen Dammbruch. Aber mit diesem lang geratenen Lobgesang auf den Sohn Gottes ist das Programm zu Ende, und die ersten Zuschauer und Zuschauerinnen strömen bereits aus dem Saal. Und verpassen mit der ersten Zugabe «Cold Little Heart» Kiwanukas bekanntesten Song.

Vor Michael Kiwanuka trat Brittany Howard auf. Auch sie vermischt Einflüsse aus der ganzen Geschichte der Black Music. Allerdings betreibt die amerikanische Sängerin ihre Wurzelsuche mit exzentrischer Radikalität. Gleich zum Einstieg führt Howard einen Spagat zwischen psychedelischem Gospel und verschlafenem Retro-Soul vor, und man ahnt, wie grossartig ihr Konzert wohl werden wird.

Aber das ist nur der Anfang, und Howard übertrifft 90 Minuten lang alle Erwartungen. Zusammen mit ihrer grandiosen Band versieht sie ihre Exkurse in Richtung Rock, Funk und R’n’B mit forscher Energie. Unterwegs veredelt sie «The Breakdown» von Prince und «Higher and ­Higher» von Jackie Wilson, im Zugabenblock verarbeitet sie John Lennons «Revolution» zu einem rollenden Gospel. Hommagen klingen anders.