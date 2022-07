Macht uns die Flugreise wirklich glücklicher? Ein Flugzeug vor der Landung auf dem Flughafen Larnaka, Zypern. Foto: Katia Chrisodoulou (Keystone)

Die Verlockungen des Fliegens sind gross: exotische Landschaften, fremde Kulturen, vibrierende Städte, traumhafte Strände.

Die traurige Realität: Flugreisen gehören zu den schmutzigsten Stunden des Lebens. Ein Beispiel: Wer pro Jahr 10’000 Kilometer mit dem E-Auto zurücklegt, spart bei gleicher Fahrstrecke gegenüber einem Benziner oder Diesel rund 1,5 Tonnen CO₂-Emissionen ein. Eine einzige Flugreise von Zürich nach Lissabon und zurück würde den Klimanutzen des E-Autos zunichtemachen.

Viele werden trotzdem ins Flugzeug steigen. Studien sagen eine Verdreifachung des Luftverkehrs bis 2050 voraus. Allein mit Verzicht ist es daher nicht getan. Wichtig sind auch technologische Ansätze, um das Fliegen klimafreundlicher zu machen.

Was den Langstreckenflug betrifft, besteht ein Ansatz darin, den Flieger nicht mit fossilem Kerosin, sondern mit synthetischem Treibstoff zu betanken. Dazu wird der Atmosphäre zunächst CO₂ entzogen und daraus mit regenerativer Energie synthetischer Kraftstoff hergestellt. Wird dieser in der Turbine verbrannt, wird in etwa so viel CO₂ frei, wie der Atmosphäre zuvor entzogen wurde.

Gemäss dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt könnte der Luftverkehr trotz starken Wachstums bis 2050 klimaneutral werden.

Synthetisches Kerosin hat jedoch seinen Preis: Es kostet heute fünf- bis zehnmal so viel wie das fossile Pendant. Daher wird es dem Flugtreibstoff, wenn überhaupt, nur in kleinen Mengen beigemischt. Doch dieser Anteil soll in den kommenden Jahren und Jahrzehnten steigen.

Sinken werden zugleich die Kosten für den nachhaltig erzeugten Treibstoff. Das Flugticket dürfte daher gar nicht so viel teurer werden. Die grosse Frage ist: Gelingt es, die Kapazitäten für die Herstellung synthetischer Treibstoffe schnell genug hochzufahren? Hier ist die Politik gefordert, entsprechende Anreize zu schaffen. Immerhin: Gemäss dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt könnte der Luftverkehr trotz starken Wachstums bis 2050 klimaneutral werden.

Bis dahin sollte man zweimal nachdenken, bevor man sich für eine Flugreise entscheidet: Macht sie mich wirklich glücklicher?

Joachim Laukenmann ist Redaktor im Team Wissen. Seine Schwerpunkte sind Physik, Astronomie, Mobilität, Energie und Klimawandel. Er hat Physik studiert und in Kosmologie promoviert. 2008 erhielt er den Alstom Journalistenpreis. Er hat mehr als 20 Jahre Erfahrung im Wissenschaftsjournalismus. Mehr Infos @JoLauki

