Zuständigkeit unklar – Bitte nicht auf der Kantonsgrenze verunfallen! Mögliche Verletzte interessieren weniger als die Zuständigkeiten: Einen Unfall direkt an der Grenze zweier Kantone zu melden, ist eine besondere Herausforderung. Meinung Alexander Müller

Ein Unfall direkt an der Kantonsgrenze, wie hier zwischen Büren und Lupsingen, ist für die Behörden offenbar ein wenig umständlich. Foto: zvg



Überfrierende Nässe hat in der Nacht und am frühen Freitagmorgen in der Region Basel zu zahlreichen Unfällen geführt. Gleich fünf Autos sind zwischen Büren und Lupsingen verunfallt. Der Unfallort direkt an der Kantonsgrenze sorgte in der Notrufzentrale für eine gewisse Überforderung. Da sich der Crash in der unmittelbaren Nachbarschaft ereignet, sind meine Frau und ich die ersten Unbeteiligten an der Unfallstelle.