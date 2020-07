Leitartikel zur Stadtentwicklung – Bitte mehr Innovation – und weniger Arroganz Wie vital ist Basel? Diese Königsfrage spaltet die Stadt. Viele Detailhändler und Beizer kämpfen ums Überleben. Gewisse Probleme sind hausgemacht. Marcel Rohr

Manchmal übervoll, manchmal menschenleer: Die Einkaufs- und Kummermeile Freie Strasse in Basel, fotografiert an einem sonnigen Samstag Mitte Mai. Foto: Georgios Kefalas (Keystone-sda.ch)

Drei starke Frauen sitzen auf der BaZ-Redaktion. Sie betreiben Wahlkampf fürs Regierungspräsidium. Elisabeth Ackermann, Esther Keller und Stephanie Eymann schenken sich im grossen Interview, das am Dienstag publiziert worden ist und enorm viel Beachtung erfuhr, nichts. Immer wieder fällt bei den drei Politikerinnen das gleiche Stichwort: Stadtentwicklung.Wie weiter, schönes Basel? Kein Zweifel: Die Stadt wächst. Bis 2040 wird mit 223’000 Einwohnern gerechnet, besagen neuste Studien, heute sind es gut 200’000. Überdies gibt es einige interessante Areale mit viel Potenzial: Dreispitz, Lysbüchel, Klybeck, Wolf, Badischer Bahnhof. Ebenso klar: Basel wird grüner – ein Trend, der in ganz Europa zu beobachten ist. Klimawandel, Greta-Effekt und ein neues Bewusstsein im Alltag sorgen schon jetzt dafür, dass die E-Mobilität rasant wächst. Für Autofahrer, die mit ihrem Diesel in die Stadt wollen, sind das keine guten Prognosen.Am meisten Sorge jedoch bereitet die Vitalität der Basler Innenstadt. In der Steinen und am Rheinbord ist auch in diesen warmen Sommertagen viel los, da pulsiert das Leben und fliesst der Alkohol in rauen Mengen. Aber das Herz der City zwischen Barfüsserplatz und Schifflände wirkt nicht nur an Sonntagen wie ausgestorben. Unsere leere Stadt.

Gastronomisches Angebot ein Debakel

Frappierend sind die Unterschiede in der Freien Strasse. Am Samstagnachmittag um 15 Uhr herrscht noch ein Gedränge wie an der Fasnacht, aber um 18 Uhr klappt die Kummermeile ihre Trottoirs hoch, und es verbreitet sich in Windeseile eine gespenstische Friedhofatmosphäre. Dass der florierende Onlinehandel den Geschäften stark zusetzt, war schon vor der Corona-Krise bekannt. Bekannte deutsche Denker und Zukunftsforscher wie Richard David Precht fordern seit Jahren eine Onlinesteuer, die den Detaillisten in den Städten zugutekommen soll. Weg vom Internet, hinein in die Innenstadt zum Shopping als Naherlebnis.

Auch dies wäre nur ein Teil in diesem schwierigen Puzzle. Die Durchmischung der Geschäfte in der Freien Strasse ist suboptimal; nur noch grosse Modeketten können sich die teils horrenden Mietkosten überhaupt leisten. Die gleiche Stangenware ist jedoch auch in Köln, Zürich, Wien oder in der hintersten Ecke Spaniens zu finden – für den Konsumenten wirds schnell langweilig. Am Spalenberg, vielleicht die schönste Ecke Basels, ist die Diversität der Geschäfte viel besser.Was viele Stadtentwickler gern vergessen: Der Handel ist gerade für Innenstädte längst nicht nur Konsum, er stellt einen gesellschaftlichen Wert dar. «Nur einkaufen» gilt nicht mehr, die Menschen wollen in einer City mehr erleben, zumal sie an einem Samstag – das belegen diverse Studien aus Deutschland – im Schnitt zwei Stunden in einer Stadt verbringen. Doch das gastronomische Angebot ist in der Freien Strasse schlicht ein Debakel. Überhaupt kommt das Freizeitangebot als Ganzes viel zu kurz. Warum spielen am Samstag keine Livebands auf dem Marktplatz – und warum gibt es nirgends einen Ort, wo die Eltern ihre Kinder für eine Stunde unbürokratisch zum Spielen abgeben können? Das würde die Frequenz schlagartig erhöhen.

Unsere leere Stadt. Kundenservice ist für viele Geschäfte ein Fremdwort geworden.

Einige Probleme in der Einkaufsstadt Basel sind hausgemacht. Kundenservice ist für viele Geschäfte ein Fremdwort geworden und die Arroganz der Verkäufer kaum zu überbieten. Ein schneller Sehtest beim Optiker für die neue Lesebrille? Geht leider nicht, es braucht eine Anmeldung – obwohl der Laden nahezu leer ist. Eine Hose in der nächsten Grösse im Kleiderladen? Ach nein, wir haben nur, was da ist, schau doch selbst, Nervensäge. Ein Umtausch beim Kundendienst des Grossverteilers? Die Blicke der Verkäuferin lassen demnächst einen Mord erahnen.

Ein Blick nach Österreich

Wie es anders geht, erfahren wir im Ausland, immer wieder. Fünf Tage Österreich, ein kleiner Ort in der Steiermark, touristisch kaum erschlossen. Die Verkäuferin ist nett und zuvorkommend, aber nie aufdringlich. Sie versteht sich immer als Teil einer Lösung und nie als Teil eines Problems. In den Restaurants wird jede Menüänderung des Kunden mit einem Lächeln bestätigt. Als das Schnitzel ein paar Minuten zu spät kommt, entschuldigt sich der Kellner mehrere Male und offeriert einen Kaffee. Das ist der grosse Unterschied zur Schweiz. In Sachen Kundenfreundlichkeit und Service ist noch sehr viel Luft nach oben – gerade in Basel. Stadtentwicklung kann auch bedeuten, dass die Menschen ihre Mentalität verändern.

Die Corona-Pandemie hat vielen Leuten die Sinne geschärft, die Globalisierung ist eher in den Hintergrund gerückt. Keine Billigware mehr aus China, lieber die lokalen Geschäfte vor Ort unterstützen und das Gemüse auf dem Markt oder im Hofladen kaufen. Der Zeitpunkt für mehr Freundlichkeit, Service und Innovation könnte besser nicht sein.