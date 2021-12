Wunschbaum zeigt traurige Wahrheit – «Bitte mach, dass Corona weggeht» Auf dem Rümelinsplatz können Gross und Klein Zettelchen mit Weihnachtswünschen an den Tannenbaum hängen. Früher träumten unsere Kleinsten von Schaukelpferdchen, heute wünschen sie sich nur noch Corona weg. Karoline Edrich

Am Wunschbaum auf dem Rümelinsplatz hängen die Wünsche der Baslerinnen und Basler. Foto: Nicole Pont

Es ist eine vorweihnachtliche Tradition, die aus Basel nicht mehr wegzudenken ist: Wer in der Weihnachtszeit über den Rümelinsplatz läuft, nimmt sich einige Minuten Zeit, um seinen Herzenswunsch auf einen Zettel zu schreiben und an den Tannenbaum zu hängen. Dabei kommt jedes Jahr ein buntes Sammelsurium an Wünschen zusammen: Die einen wünschen sich Weltfrieden, die anderen ein Kuscheltier und Dritte einfach nur, dass Paul in sie verliebt ist.

Wer wissen möchte, was in diesem Jahr Kinderherzen höherschlagen lassen würde, sollte einen Blick auf die Zettel im unteren Bereich des Baumes werfen. Dort, wo die Schrift auf dem Blatt Papier krakeliger wird, weil die kleinen Ärmchen oben nicht herankommen. Früher wünschten sich die Kinder mit ihrer blühenden Fantasie alles Mögliche herbei, heute wollen unsere Kleinsten nur noch, das etwas weggeht: das Coronavirus.