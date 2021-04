Digitalisierte Basler Jugend – Bitte folge mir! Wofür brennen junge Leute? Was denken sie über die Challenges, die auf Social Media und im realen Leben warten? Davon erzählt das Junge Theater Basel in «Born to Shine». Drei der Performerinnen und Performer tun es hier auch für die BaZ. Stephan Reuter

Pas de deux mit Smartphone: Lee-Ann Aerni und Tim Brügger in «Born to Shine» am Jungen Theater Basel. Foto: Uwe Heinrich

Online sein, offline leben. Auf allen Kanälen mitmischen, das Überangebot überschauen. Dabei ein gutes Bild von sich abgeben, oder wenigstens ein witziges. Klingt das verlockend, ist das anstrengend? Das Junge Theater Basel hat sich mit jungen Leuten zwischen 15 und 23 Jahren Gedanken über die reale Welt und ihre digitalen Möglichkeiten gemacht. Warum tun Jugendliche, was sie tun, was beeinflusst sie, was löscht ihnen ab?

Das Resultat der Recherche kann das Basler Theaterpublikum jetzt, nach der Aufgabe des totalen Kultur-Lockdown, tatsächlich live in der Reithalle der Kaserne Basel besichtigen, im Tanztheater «Born to Shine», in Szene gesetzt von Regisseur Sebastian Nübling und dem flämischen Choreografen Ives Thuwis.