Eine Tasse Cappuccino erzeugt Glücksgefühle – wenn man denn in Basel einen serviert bekommt. Foto: Thomas Egli (Symbolbild)

Möglich, dass Sie, liebe Leserinnen und Leser, diese Geschichte nicht die Bohne interessiert. Weil Sie keinen Kaffee mögen. Weil Sie keine schönen Hotels mögen. Oder weil Sie an einem Sonntag keinen Kaffee in schönen Hotels in Basel mögen und denken: Pah, soll der seinen Cappuccino doch zu Hause trinken! Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag, auf Wiederlesen. Für alle anderen gilt: Dranbleiben, der Ärger lohnt sich.

Am ersten Sonntagnachmittag führt der Weg ins neue Hotel Mövenpick am Aeschengraben in Basel. An der Hotelbar im Parterre fläzt man sich auf eine Ledercouch und denkt: Ein Cappuccino, das wärs jetzt. Die Bedienung aber ist verschollen. Hinter dem Tresen versteckt sich niemand. Nach handgestoppten zehn Minuten plötzlich: Ein Mann taucht auf! «Chumm grad», brummelt es hinter einer weissen Schürze. Um die Zeit zu verkürzen, zählt man im Geist keine Schäfchen, sondern Kaffeebohnen: 31, 32, 33, 34…

Nach weiteren zehn Minuten ist genug der Schmach, beim Herauslaufen säusle ich der Dame an der Réception des Viersternhauses ins Ohr: «Ich habe leider keinen Schaum vor dem Mund. Nun trinke ich meinen Cappuccino halt nitt, sali zämme.»

Zwei Wochen später, wieder ein Sonntagnachmittag. Die Cappuccino-Episode schwirrt noch brühwarm im Kopf. Demonstrativ stapfe ich diesmal am Mövenpick vorbei und entscheide mich für den Schweizerhof beim Bahnhof SBB. Dieses Hotel weist einen halben Stern mehr aus als die Schnarchnasen hundert Meter weiter vorne, das stimmt optimistisch.

«Cappuccino? Ich muss mal schauen, ob jemand da ist, der die Maschine bedienen kann, Moooomentchen bitte….»

Im Entree laden schöne Stoffsessel zum Warten ein. Auch hier passiert zuerst einmal gar nichts. Dann taucht eine Angestellte auf: «Cappuccino? Ich muss mal schauen, ob jemand da ist, der die Maschine bedienen kann, Moooomentchen bitte….» Handgestoppte vier Minuten später meldet die Dame: «Entschuldigung, der Kellner ist in der Zimmerstunde. Es ist niemand hier, der Ihnen einen Cappu….» Als sie dieses Wort ausspricht, stehe ich schon schäumend vor dem Ausgang. Wie gesagt: ein Viereinhalbsternhotel.

Die letzte Rettung: Hotel Euler auf der gegenüberliegenden Seite. Vier Sterne, einen halben weniger als…ist ja egal. Hinter der Bar steht tatsächlich ein Kellner, der Menschen erkennt und bedient. Ist das nicht grossartig?

Voller Freude ordere ich meinen Cappuccino. Die süsse Überraschung kommt nicht mit der Tasse, sondern später mit der Rechnung: sechs Franken zwanzig. Die Bedienung nimmt das Geld, kein Merci, kein Lächeln, kein Nicken, kein Adieu, kein Sali zämme, nichts. Wie gesagt: sechs Franken zwanzig.

Alles nur blöder Zufall? Die Gastro- und Hotelbranche, so hört und liest man, steckt seit der Pandemie in ihrer grössten Krise. Wenn drei Topunterkünfte in der Nähe des Basler Bahnhofs es nicht fertigbringen, an einem Sonntagnachmittag um 14.30 Uhr einen Cappuccino zu servieren oder den Gästen mit dem Charme eines Ziegelsteines begegnen, muss man sich über nichts mehr wundern.

Oder den Kaffee halt doch zu Hause trinken.

Marcel Rohr ist seit Dezember 2018 Chefredaktor der «Basler Zeitung». Zuvor leitete er 13 Jahre lang das Ressort Sport und war als Blattmacher tätig. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.