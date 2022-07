Parkplatzstreit in Liestal – «Bitte, bitte stoppen Sie sofort das neue Parkregime!» Die Befürworterinnen und Befürworter des Gratisparkierens lassen nicht locker. Für sie ist das Parkieren in der Altstadt zu teuer. Das sei schlecht fürs Geschäft. Daniel Aenishänslin

Der Liestaler Zeughausplatz mit seinen Parkplätzen, die 3 Franken pro Stunde kosten, so wie ihn die Fotografin der «Basler Zeitung» am Mittwoch, 6. Juli, um 15.30 Uhr vorgefunden hat. Foto: Nicole Pont

Sie nennen es einen «Hilfeschrei». Er richtet sich an die Politikerinnen und Politiker des Liestaler Einwohnerrats. Die Interessengemeinschaft hinter der Petition «Ja zur Kundenfreundlichkeit – gleich lange Spiesse» will in der Altstadt unbedingt wieder gratis parkieren können. Deshalb wendet sie sich mit einer Medienmitteilung an Rat und Öffentlichkeit. «Bitte, bitte stoppen Sie sofort das neue Parkregime – unsere KMU-Existenzen und Arbeitsplätze sind in Gefahr», lautet der Titel. Abgeschafft wurde die Gratiszeit, um das strukturelle Defizit von 4,7 Millionen Franken um 450’000 Franken zu senken.