Je höher im Wert, desto dreckiger – Bitcoin erhält Konkurrenz wegen Klimawandel Bitcoin hat ein Energieproblem. Dabei gibt es alternative Kryptowährungen, die bis zu hundertmal ökologischer sein sollen. Aber haben sie eine Chance, die Vorherrschaft zu brechen? Beatrice Bösiger

Hier ist es kalt, aber noch nicht kalt genug: Bitcoin-Symbol ausserhalb der Schürfstätte im russischen Norilsk. Foto: Getty Images

Die Suche nach günstiger Energie hat die Kryptobranche mittlerweile bis über den Polarkreis getrieben. In einer ehemaligen Nickelfabrik, im russischen Norilsk, werden seit Ende des vergangenen Jahres Bitcoins geschürft. Doch selbst in der Arktis, wo die jährliche Durchschnittstemperatur in den Minusgraden verharrt, muss noch extra gekühlt werden. Ventilatoren sorgen dafür, dass die zur Schürfung von Bitcoin eingesetzten Computer nicht überhitzen.

Weiter nach der Werbung

Die älteste und nach Marktkapitalisierung grösste Kryptowährung hat ein Energieproblem. Verantwortlich dafür ist der energieintensive Herstellungsprozess. Als elektronische Währung basiert Bitcoin auf einer Blockchain, und «solche Kryptowährungen verbrauchen zuerst mal Energie», sagt Stijn Vander Straeten, CEO Infrastructure Services beim Schweizer Kryptospezialisten Crypto Finance.