Fasnacht zum Anfassen für den Nachwuchs – «Bisch au du drby?» oder die Entdeckung der Fasnacht Die nächste Fasnacht steht bereits vor der Tür. Mit der grundüberholten «1. Lektion» wollen die Cliquen die Binggis dafür begeistern – und ihren Weg zu leidenschaftlichen Trommlern und Pfeifern ebnen. Lucas Huber

Früh übt sich: An der «1. Lektion» können zukünftige Fasnächtlerinnen und Fasnächtler pröbelen und etwa dem Piccolo die ersten zaghaften Töne entlocken. Foto: Pino Covino

Eigentlich verlöre Yannick am liebsten überhaupt keine Zeit mehr, schon die vergangenen Tage seien ihm zu langsam vergangen, dermassen habe er sich darauf gefreut, erzählt seine Mutter. Und das Böggli, auf dem er nun seine ersten Schläge probt, enttäuscht ihn nicht, ganz im Gegenteil. Böggli sind die Übungstrommeln, Yannick ist sechseinhalb, und gefreut hat er sich auf die «1. Lektion», die am Freitag und am Samstag auf dem Barfüsserplatz stattfindet.