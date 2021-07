Starke Frostschäden - Bis zu 70 Prozent Einbussen in der Kirschenernte

Abo Schweizer Aprikosenernte zerstört «Ich bin jetzt seit 30 Jahren Obstbauer. So etwas habe ich noch nie erlebt»

Im Hochsommer kommen die Walliser Früchte in die Läden – doch dieses Jahr nicht. Was geschah in der verheerenden Nacht vom 6. auf den 7. April? Und was macht Emmanuel Chassot jetzt?