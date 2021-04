BAG redet Verspätungen schön – Bis zu 650’000 Impfdosen könnten fehlen Der Lieferverzug bei Moderna ist deutlich grösser, als die Leiterin der Impfstoffbeschaffung diese Woche an einer Pressekonferenz zugegeben hat. Luca De Carli

Hatte diese Woche an der Pressekonferenz des BAG schlechte Nachrichten: Nora Kronig, zuständig für die Impfstoffbeschaffung, neben Christoph Berger, Präsident der Kommission für Impffragen. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Bloss 200’000 Impfdosen weniger als geplant werde Hersteller Moderna im Mai in die Schweiz liefern. Das sagte Nora Kronig, beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) zuständig für die Impfstoffbeschaffung, am Dienstag an einer Pressekonferenz. Nachdem diese Zeitung wenige Stunden zuvor aufgrund von Angaben aus den Kantonen gemeldet hatte, dass das Minus eine halbe Million Dosen betrage, schien es fast so, als ob Kronig gute Nachrichten zu verkünden hätte. Alles nur halb so schlimm. Oder doch nicht?

Am Abend nach der Medienkonferenz erhielten die Kantone vom BAG das wöchentliche Update zu den Impfstofflieferungen. Darin war für Mai erneut ein Defizit von knapp einer halben Million Dosen vermerkt. Total sollen demnach 1,5 statt 1,95 Millionen Dosen eintreffen. Die grössere Menge war so noch im letzten Update vor einer Woche enthalten.