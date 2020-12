Kampf gegen Corona – Bis im Frühsommer soll die breite Bevölkerung geimpft sein Das Bundesamt für Gesundheit drückt beim Impfen jetzt aufs Tempo. Doch wegen der hohen Kosten gibt es neuen Streit zwischen Bund und Kantonen. Adrian Schmid , Denis von Burg

Bis im Frühjahr sollen in der Schweiz die Leute, die sich gegen Corona impfen lassen wollen, auch geimpft sein. Foto: Keystone

Es soll zackig gehen, wenn ein Impfstoff in der Schweiz erst einmal zugelassen ist. Gemäss Bundesamt für Gesundheit (BAG) könnte die Impfaktion gegen das Coronavirus im Januar starten – und nur ein paar Monate später sollen die meisten Leute in der Schweiz bereits geimpft sein. Erstmals nennt das BAG dazu einen konkreten Zeitrahmen: «Wir gehen davon aus, dass alle, die sich impfen lassen wollen, also auch die breite Bevölkerung, bis im Frühsommer geimpft sein können.»

Klar ist, dass zuerst die Risikogruppen geimpft werden – also alte Menschen und solche mit chronischen Erkrankungen. Wer danach drankommt, hängt von der Verfügbarkeit der Impfstoffe und deren Lieferung ab. Denn diese erfolgt gemäss BAG gestaffelt.