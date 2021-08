Der FCB-Trainer nach dem Krimi - «Bis fünf Uhr morgens knallte es draussen»

Bei Patrick Rahmen wechselten sich in Stockholm Hochs und Tiefs während den 120 Minuten ab.

Patrick Rahmen, Sie haben sich während des Penaltyschiessens ganz alleine auf die Trainerbank zurückgezogen. Weshalb?

Ich habe schon x Penaltyschiessen erlebt, die nicht immer so positiv ausgegangen sind. Ich hielt mich zurück, wollte nicht so emotional dabei sein. Ich schaute mir das Ganze mit einem guten Gefühl aus der Distanz an.