25 Jahre Tamagotchi – Bis dass die Batterie euch scheidet Der Nachwuchs geknechtet von einer Maschine? Die Befürchtungen waren gross, als vor 25 Jahren die virtuellen Tierchen auf den Markt kamen. Doch der Hype war von kurzer Dauer. Helmut Martin-Jung

«Niedlich, aber unerbittlich»: Das Tamagotchi war vor 25 Jahren ein Must-have für Kinder. Foto: Keystone

Das Abendland war in Gefahr, in grosser sogar. Durch ein eiförmiges, buntes Plastikding mit kleinem Schwarz-Weiss-Bildschirm. Was um Himmels willen sollte bloss aus Kindern werden, die in Besitz genommen werden von der Psyche einer Maschine – «niedlich, freundlich, aber unerbittlich». Acht Seiten hatte der «Spiegel» dem Dingelchen gewidmet, dem Tamagotchi. Pädagoginnen und Psychologen warnten vor den Folgen, Philosophen fragten sich gar, ob nicht Gott in dem kleinen Ei wohne.