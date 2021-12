Gegen eine «extreme» Verdichtung – Birsfelder Komitee setzt sich für ein grünes Zentrum ein Gegen eine Umgestaltung haben selbst die Gegner des Quartierplans Zentrum nichts. Aber die geplante Überbauung lehnen sie ab. Andrea Schuhmacher

Konrad Schreier, Kathrin Mannhart und Hans-Peter Moser (v. l. n. r.) vom Komitee «Für ein grünes Zentrum». Sie haben die Pläne akribisch studiert und wollen diese extreme Verdichtung in Birsfelden nicht akzeptieren. Foto: Andrea Schuhmacher

Es sieht so aus, als ob mitten im Dorf einfach grundlos ein halbes Fussballfeld stehen gelassen wurde. So wirkt das Zentrum von Birsfelden jedenfalls auf Aussenstehende. Mit dem neuen Quartierplan, über den die Gemeindeversammlung am 13. Dezember abstimmen wird, soll sich das ändern. Das Dorf an der Birs soll endlich ein würdiges Zentrum bekommen. Selbst die Gegner des Projekts, die sich im Komitee «Für ein grünes Zentrum» zusammengefunden haben, sehen das ein. «Wir haben nichts gegen eine Neugestaltung, aber diese extreme Überbauung wollen wir nicht», sagt Hans-Peter Moser.