Umstrittene 5G-Antenne – Birsfelder Gemeinderat hält an Einsprache fest Aufgrund formeller Mängel erhält die Baselbieter Gemeinde die Einsprache gegen die Sunrise-Antenne aufrecht. Das Komitee «Antennenalarm-Birsfelden» begrüsst den Entscheid. Linus Schauffert

Auf diesem Hausdach plant das Telekommunikationsunternehmen, eine Mobilfunkantenne zu bauen. Foto: Dominik Plüss

Am 13. Juli erfuhren einige Birsfelderinnen und Birsfelder vom Vorhaben. Sunrise will am Baumgartenweg 10 eine neue Mobilfunkantenne installieren. Diese Nachricht stiess auf Unmut, weswegen das Komitee «Antennenalarm-Birsfelden» eine Unterschriftensammelaktion startete.

Die Sammelbeschwerde ging mit 632 Unterschriften fristgerecht bis zum 24. Juli beim Baselbieter Bauinspektorat ein. Und auch der Birsfelder Gemeinderat erhob binnen der vorgegebenen Frist Einsprache. Diese war vorerst vorsorglich, da man sich aufgrund von Ferienabwesenheiten Zeit zur Überprüfung des Geschäfts verschaffen musste.

Formelle Mängel beim Gesuch

Am Mittwoch verkündete der Gemeinderat nun aber, dass er an der Einsprache festhält. «Wir haben festgestellt, dass die Baueingabe formelle Mängel aufweist, weswegen wir an der Einsprache festhalten», sagt Christof Hiltmann, Gemeindepräsident Birsfeldens, gegenüber dieser Zeitung.

Der Entscheid, die Einsprache weiterzuziehen, beruhe auf formellen Mängeln. Sollte das Baugesuch in der Folge dieser Einsprache erneuert werden, wird der Gemeinderat erneut prüfen, ob die Anforderungen erfüllt sind. «Allenfalls gibt es dann noch ein paar inhaltliche Punkte, die wir mit dem Gesuchsteller anschauen möchten. Beispielsweise, ob Alternativstandorte geprüft worden sind», so Hiltmann.

Komitee würde Beschwerde weiterziehen

Das Komitee «Antennenalarm-Birsfelden» findet es gut, dass die Einsprache beibehalten wird. «Wir begrüssen sehr, dass die Gemeinde die Einsprache aufrechterhält. Denn die Gemeinde ist eine wichtige Institution auch bei unseren Anliegen», sagt Ronald Wiedemann, Mitglied des Komitees und Anwohner.

Nun ist es am kantonalen Bauinspektorat, die eingegangenen Beschwerden zu prüfen. Neben denjenigen des Komitees und des Gemeinderats kommen laut Wiedemann noch mindestens sieben weitere Beschwerden von Privatpersonen dazu. Sollte der Kanton zuungunsten des Komitees entscheiden, hat Wiedemann vor, die Beschwerde an die nächsthöhere Instanz weiterzuziehen.

