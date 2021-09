Quartierplan Birseckstrasse – Birsfelden sagt Ja zum Turm an der Birs An der Gemeindeversammlung vom 27. September stimmten die Bürgerinnen und Bürger dem Antrag des Gemeinderates grossmehrheitlich zu. Andrea Schuhmacher

Die Sicht auf den Turm von der Basler Seite der Birs aus. Visualisierung: Harry Gugger Studio / rablab

Die Birsfelderinnen und Birsfelder haben sich entschieden: An der Gemeindeversammlung vom 27. September stimmten sie grossmehrheitlich Ja zur Quartierplanung Birseckstrasse. Nachdem in Aesch und in Münchenstein zwei jahrelang geplante Bauprojekte am Abstimmungssonntag an der Urne versenkt worden sind, zeigt Birsfelden also: Grossvorhaben haben im Kanton Baselland doch eine Chance.