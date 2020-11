Fehlendes Mobiliar – Birsfelden ist Opfer einer Cyberattacke Der Umzug der Gemeindeverwaltung muss auf die lange Bank geschoben werden. Daniel Aenishänslin

Weil die neuen Möbel erst mit Verspätung geliefert werden können, bleibt die Birsfelder Gemeindeverwaltung vorderhand am alten Ort an der Hardstrasse. Foto: Henry Muchenberger

Daraus wird vorerst nichts: Die Birsfelder Verwaltung wollte umziehen. Von der Hardstrasse an den Zentrumsplatz. Doch eine Cyberattacke hat den Umzug vorerst gestoppt. Eine Cyberattacke auf den Hersteller des neuen Büromobiliars. Steelcase, ein riesiger US-amerikanischer Anbieter mit über 800 Fachhändlern weltweit, sollte vergangenen Monat mithilfe des Cyberangriffs erpresst werden. Dies veranlasste Steelcase, seine Systeme runterzufahren, was die Produktion kurzfristig zum Erliegen brachte. Wann nun geliefert und umgezogen werden kann, steht noch nicht fest. Gemeindeverwalter Martin Schürman sagt: «Sobald wir wissen, wann die Bürotische, Stühle geliefert werden, müssen wir mit allen anderen Involvierten schauen, wann der Umzug möglich ist.» Darunter die Umzugsfirma und der IT-Betreiber.

Hingegen wurde das übrige Mobiliar für Pausen- und Sitzungsräumlichkeiten von der Brunner AG fristgerecht geliefert. Das führt nun dazu, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kreativ werden müssen, weil bis auf weiteres die Stühle fehlen. Homeoffice helfe da aber nicht weiter, winkt Schürmann ab.

Coronabedingt befinde sich bereits ein grosser Teil der Belegschaft im Homeoffice. Alle ins Homeoffice zu versetzen, sei aus zwei Gründen nicht möglich. «Erstens findet ein relevanter Teil unserer Dienstleistungen in direkter persönlicher Interaktion mit den Kundinnen und Kunden statt», erklärt Schürmann. «Zweitens sind noch nicht alle Prozesse digitalisiert und müssen deshalb vor Ort, also in den Büros, wo sich unter anderem die Archive befinden, durchgeführt werden.»

Aufwand als zu gross befunden

Die alten Möbel werden nun zwangsläufig weiterhin genutzt. Den Umzug an den Zentrumsplatz mit ihnen zu vollziehen, halte er jedoch für wenig zielführend, meint Martin Schürmann. «Ein Umzug der alten Möbel hätte mehrfachen Aufwand bedeutet: Abbauen, umziehen, am neuen Ort wieder aufbauen, sobald die neuen Möbel kommen, wieder abbauen und abtransportieren», führt er aus. Zum Entscheid, die bisherigen Möbel nicht zu zügeln, habe auch der Umstand geführt, dass die Verwaltung aus ihrem Domizil an der Hardstrasse nicht unmittelbar ausziehen müsse. Da sei rasch klar geworden, dass es keine «schlaue Option» wäre, die alten Möbel zu zügeln.

Martin Schürmann und der Birsfelder Verwaltung bleibt aktuell nichts weiter übrig, als zu warten und das Beste aus der Situation zu machen. Ob der Gemeinde aus der Cyberattacke letztlich auch ein finanzieller Schaden entstehen wird, lässt Schürmann offen: «Diese Frage konnte noch nicht abschliessend geklärt werden.»