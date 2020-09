Whistleblower erwünscht – Biozentrum-Debakel: Insider sollen sich melden Die parlamentarische Untersuchungskommission des Grossen Rats, welche das Kontrollversagen des Kantons beim Bau des Biozentrums untersucht, rekrutiert online Informanten. Ihr scheinen wesentliche Informationen zu fehlen. Simon Erlanger

Der Neubau des Basler Biozentrums vor anderthalb Jahren: Damals musste aufgrund von Baufehlern die neue Fassade komplett ausgetauscht werden. Mittlerweile soll der Bau statt der budgetierten 338 Millionen bis zu 450 Millionen Franken kosten. Foto: Daniel Wahl

«Sie haben einen Hinweis?», so der holprige Aufruf der parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) des Grossen Rates an potenzielle «Whistleblower» mit Insiderwissen zum Baudebakel am Biozentrum.