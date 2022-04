Kompostfachmann in Aesch – «Biologisch zu leben ist das eine, den Kreislauf zu leben das andere» Am Samstag findet der jährliche Kompostierkurs der Gemeinden Aesch und Pfeffingen statt. Ein Fachmann verrät, warum das Rückführen von organischen Abfällen in die Natur gerade jetzt so wichtig ist. Karoline Edrich

Das Kompostieren spielt im Kampf gegen den Klimawandel eine nicht zu unterschätzende Rolle. Bild: Francisco Carrascosa

Die Gemeinden Aesch und Peffingen bieten am kommenden Samstag wieder ihren alljährlichen Kompostierkurs an. Zielgruppe sind sowohl Personen, die schon seit Jahren einen Komposthaufen im Garten haben, als auch blutige Anfänger. Vor Ort: Die Kompostberater Erich Wyss und Urs Büeler.

«Jeder kann kompostieren, egal ob mit eigenem Garten oder nicht», wirbt die Gemeinde auf ihrer Webseite für den Kurs. Auch bei kleinstem Platzangebot im Garten von Mehrfamilienhäusern, ja sogar auf dem Balkon, sei das Recycling organischer Abfälle möglich. Was dabei besonders essenziell ist, wird schon im Vorfeld verraten: zerkleinern, mischen und feucht halten. Wer noch zusätzliche Unterstützung braucht, ist morgen um 9.30 Uhr beim Kindergarten Stein an der richtigen Adresse.

Dem Klimawandel entgegenwirken

Bio-Landwirt und Kompostfachmann Urs Büeler erklärt, warum das Kompostieren so essenziell ist. «Ziel ist es, den organischen Kreislauf zu schliessen. Alle organischen Abfälle müssen zurück in den Kreislauf geführt werden», sagt er gegenüber dieser Zeitung. Dieses Prinzip habe man sich vom Wald abgeschaut: Auch hier würde alles, was lebt, irgendwann wieder zu Erdboden.

«Biologisch zu leben ist das eine, aber den Kreislauf zu leben ist das andere. Letzteres ist viel wichtiger, als auf gespritzte Produkte zu verzichten», sagt der Biobauer. Vor allem im Hinblick auf den Klimawandel sei es essenziell, Pflanzenbau zu betreiben, der in sich funktioniert.

