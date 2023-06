Mit Weiher und Schwalbenhotel – Biodiversitätsinsel in Aesch eingeweiht Beim Gartenbad Aesch-Pfeffingen ist eine neue Biodiversitätsinsel entstanden. Zudem wurden das neue Beschilderungskonzept zum Aescher Natur- und Lebensraum und das neu gestaltete Bring-und-hol-Hüsli präsentiert. Tobias Burkard

Die Gemeinde Aesch hat einen neuen Weiher. Foto: zvg

Der Aescher Naherholungsraum erhält eine Aufwertung: Mit dem Wegfall des veralteten Pumpwerkes im Gwidem habe sich der Gemeinde die einmalige Gelegenheit eröffnet, im Siedlungsgebiet eine Biodiversitätsinsel zu erstellen, wie sie mitteilt. Der neue Lebensraum sei ein wichtiger Trittstein für die Vernetzung der Natur im Siedlungs- und Naherholungsraum. Ein solches Netz müsse genügend dicht sein, damit sich die Tiere bewegen und entfalten können, ist in der Mitteilung zu lesen. Bei den öffentlichen Führungen im Rahmen der Gwidem-Einweihung haben sich laut Schätzungen der Gemeinde rund 90 Personen vor Ort direkt über das neue Biodiversitäts-Biotop informieren lassen.

Das Gwidem-Gelände befindet sich auf einer Niederterrasse der Birs am Fuss eines langen, weitgehend naturnah gebliebenen Hanges. «Der neue Weiher wurde den früheren Gewässern am Birsufer nachempfunden», teilt die Gemeinde mit. Damit sich Pflanzen und Tiere ungestört entfalten können, wurde das Gebiet zudem eingezäunt. Dank einer Aussichtsplattform aus Holz können Passanten auch so vieles sehen und hören, auch dank zwei fix installierten Feldstechern.

Ein Unterschlupf für seltene Schwalben

Das Mehlschwalbenhotel im Gwidem wurde vom Natur- und Vogelschutzverein Aesch-Pfeffingen (NVV) im Rahmen von dessen 100-Jahr-Jubiläum erstellt. Mehlschwalben seien aufgrund fehlender Nistmöglichkeiten selten geworden, so die Gemeinde. Mit optimal platzierten Schwalbenhäusern könne den Vögeln geholfen werden. Wichtig sei ein Standort mit einem Anflug ohne Hindernisse, genug Nahrung in der Umgebung und bestehenden Kolonien in der näheren Nachbarschaft. Im Gwidem sei dies alles vorhanden, so die Mitteilung.

Das Mehlschwalbenhotel bietet einen optimalen Standort für die seltenen Vögel. Foto: zvg

Bring-und-hol-Hüsli im neuen Anstrich

Im Herzen des Gwidem-Areals steht zudem ein Prototyp der neuen Informationstafeln zur Biodiversität in

Aesch: «Die Tafel markiert den Anfang zu einem Netz an Naturtafeln mit Beobachtungstipps an einigen der schönsten Naturorte in Aesch», so die Gemeinde. Dank diesen Tafeln haben Einwohnerinnen und Einwohner die Möglichkeit, sich künftig an zahlreichen Trittsteinen der Biodiversität zu informieren. Die Gemeinde nimmt gerne Rückmeldungen zu den Prototypen entgegen: «Das Feedback der Bevölkerung kann direkt auf dem digitalen Dorfplatz Crossiety abgegeben werden», gibt sie bekannt.

Um Platz für den Weiher mit Aussichtspunkt, Bank und frisch gepflanzter Linde zu schaffen, wurde

das Bring-und-hol-Hüsli um wenige Meter umplatziert. Es steht neu direkt neben der Bushaltestelle. Das Hüsli wurde kürzlich von der Aescher Künstlerin Miranda Eiriz neu bemalt.

