Zolli-Expansion – Binninger Jugendhaus muss dem Ausbau des Basler Zolli weichen 2014 verhinderten Proteste die Schliessung des Binninger Jugendhauses, welche die Gemeinde aus Spargründen verfügt hatte. Jetzt soll das Jugendhaus «Galaxy 4102» dem Zolli Platz machen. Simon Erlanger

Das Jugendhaus Binningen liegt am Rande der Schutzmatten. Seit bald 30 Jahren erfolgreich in Betrieb, steht es jetzt der Expansion des Zolli im Weg. Ein neuer Standort wird gesucht. Foto: Kostas Maros

Der Basler Zoo hat am Donnerstag den grössten Ausbau seit Jahrzehnten angekündigt. Expandieren will der Zolli auf dem bisherigen Parkplatz beim Eingang sowie in Binningen auf der 16’000 Quadratmeter grossen Schutzmatten entlang des Birsig. Eine entsprechende Testplanung hat bereits begonnen.