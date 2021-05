Hitzige Debatte um Werkhof-Projekt – Binninger Alleingang könnte teuer werden Der Einwohnerrat will Abklärung über ein Zusammengehen mit Bottmingen und sistiert deshalb das Geschäft. Rolf Zenklusen

Das Binninger Werkhof-Projekt vom Friedhof aus gesehen. Visualisierung: Gemeinde Binningen

Der geplante Bau eines neuen Werkhofs reisst in der Binninger Politik tiefe Gräben auf. FDP, SVP und CVP wollten an der Einwohnerratssitzung vom Montagabend das 13,7-Millionen-Geschäft zurückweisen. Die FDP prangerte vor allem die hohen Kosten an. Einwohnerrat Marc Schinzel erklärte, im Dezember 2018 seien die Kosten mit 8 Millionen angegeben worden, nun wolle der «rot-grün dominierte Gemeinderat» den Werkhof «vergolden». Zudem sei der Standort falsch: Einen Werkhof neben dem Friedhof könne man dem Volk nicht verkaufen. Besser wäre es, mit Bottmingen Gespräche zu führen über ein gemeinsames Projekt, sagte Schinzel. Er habe Signale, dass eine Zusammenarbeit funktionieren könnte.

Auch Barbara Fankhauser (SVP) stellte den Standort neben dem Friedhof infrage. Es sei «pietätlos», während einer Abdankung Flaschen zu entsorgen. Die hohen Kosten würden nicht den geltenden Grundlagen der Schuldenbremse entsprechen. Es sei überheblich vom Gemeinderat, die Bedenken der Anwohner auszublenden, sagte Fankhauser und forderte ein Kostendach von 8 Millionen.

Gut, aber hohe Kosten

«Grundsätzlich ist es ein gutes Projekt», meinte Thomas Hafner (CVP/GLP). Die Fraktion könnte zustimmen, wenn die Kosten nicht so hoch wären, sagte er und forderte, eine Lösung mit Bottmingen noch einmal zu prüfen. Bei einem gemeinsamen Projekt hätte Binningen nur 8 Millionen bezahlt.

Ralph Büchelin (SP) wehrte sich gegen die Rückweisung. Er erinnerte daran, dass 2011 ein gemeinsamer Werkhof mit Bottmingen in einer Volksabstimmung abgelehnt worden ist. 2019 habe der Einwohnerrat eine Viertelmillion bewilligt für die aktuelle Projektstudie. «Woher kommt jetzt der Stimmungswandel?», fragte Büchelin. Das vorliegende Projekt sei gut und durchdacht, der Standort an der Margarethenstrasse der bestmögliche. Die hohen Kosten seien für die SP ein Fragezeichen, das könne man in der Bau- und Planungskommission (BPK) klären.

Gleicher Ansicht war Thomas Schwarb (Grüne). Er lobte die «gute Architektur», das Projekt überzeuge in Sachen Nachhaltigkeit. Sehr kritisch blicken die Grünen auf die Kosten. Diesbezügliche Fragen könne man in der BPK diskutieren.

Appenzeller wird es zu bunt

Gemeinderätin Caroline Rietschi (SP) sagte, das Projekt folge den Vorgaben eines BPK-Berichts, den der Einwohnerrat im November 2019 bewilligte. Der Bericht habe festgehalten, an der Margarethenstrasse biete sich eine «gute Gelegenheit, das raumplanerische Potenzial zu entwickeln», das sei die beste Kompromisslösung. «Wenn Sie das jetzt infrage stellen, frage ich mich, wie nachhaltig Ihre Arbeit hier ist», unterstrich Rietschi. Für Bottmingen stehe ein gemeinsamer Werkhof weit hinten auf der Prioritätenliste; der Standort am Birkenweg, der dafür infrage käme, sei bis 2025 mit Schulhausprovisorien besetzt. Dass Anwohner nicht zufrieden seien, sei normal, sagte Rietschi. Niemand wolle einen Werkhof in der Nähe. Dass die Kosten gestiegen seien, finde auch der Gemeinderat nicht gut. Darüber könne man in der BPK beraten.

Die Diskussion drehte sich sehr lange Zeit im Kreis, bis es Einwohnerratspräsident Stephan Appenzeller (SP) zu bunt wurde. Er schlug eine Pause vor, damit sich die Fraktionen beraten können. Einer Beratung unterzog sich auch der Gemeinderat. Caroline Rietschi schlug danach vor, das Geschäft zu sistieren, bis die Abklärungen mit Bottmingen erfolgt seien. Diesem Vorschlag stimmte der Einwohnerrat einstimmig zu. Nach zweistündiger Diskussion wurden die Gräben zugeschüttet. Vorerst.

